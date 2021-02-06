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مرأة

البيكنج صودا مكون سحري للبشرة.. تعرفى على استخداماته

السبت 06/فبراير/2021 - 02:07 م
البيكنج صودا مكون
البيكنج صودا مكون سحري للبشرة
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قسم المرأة
كشف تقرير جديد أن البيكنج صودا ستساعدك على التخلص من الكثير من مشكلات البشرة، حيث يمكنك مزجها مع المكونات الشائعة الأخرى الموجودة في مطبخك.

لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth"بعض الطرق البسيطة لاستخدام البيكنج صودا لبشرتك.

1- البيكنج صودا لتفتيح البشرة
الكثيرات يتمنين بشرة متوهجة لا تتطلب الكثير من المكياج والجهود، ويمكن أن تساعدك البيكنج صودا في الحصول على بشرة متوهجة، تحتاجين فقط إلى مكونين بسيطين وهما البيكنج صودا وعصير البرتقال الفريش، خذي ملعقة كبيرة من البيكنج صودا وملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال، ثم اخلطي المكونين جيدًا لعمل عجينة، وبمجرد أن يصبح المعجون جاهزًا، ضعي طبقة رقيقة على وجهك، دعي المعجون يجف لمدة 15-20 دقيقة، ثم نظفي وجهك بشكل صحيح، سيساعدك ذلك على الحصول على بشرة مشرقة، يمكنك استخدام هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، حيث سيزيل جميع الشوائب وسيوفر وجود فيتامين سي في عصير البرتقال بعض الفوائد الإضافية لبشرتك.


2- علاج حب الشباب
حب الشباب هو مشكلة جلدية شائعة يمكن أن تحدث لأي شخص في أي وقت، لذا يمكن أن تساعدك البيكنج صودا في حل هذه المشكلة أيضًا، فقط استخدمي ملعقة كبيرة من البيكنج صودا وملعقة كبيرة من العسل، واخلطيهم جيدًا واصنعي عجينة ناعمة، اغسلي وجهك بشكل صحيح وضعي العجينة على المنطقة المصابة، الآن خذي قطعة قماش دافئة وضعها على وجهك لمدة 5-7 دقائق، الآن قومي بإزالة القماش واغسلي وجهك بشكل صحيح، وبمجرد أن يجف وجهك، ضعي مرطبًا خفيفًا، فسوف يعالج هذا حب الشباب وكذلك ترطيب بشرتك بشكل طبيعي.

3- تفتيح البقع الداكنة
يمكن أن تكون البقع الداكنة مزعجة للغاية في بعض الأحيان، وبقليل من الجهود يمكن أن يساعدك البيكنج صودا، فقط خذي ملعقة كبيرة من معلقة من البيكنج صودا وعصير نصف ليمونة، واخلطيهم جيدًا لصنع عجينة، ثم ضعي العجينة على وجهك وعلى البقع الداكنة، اتركي العجينة لبضع دقائق ثم اغسليها بالماء الدافئ، ضعي لاحقًا مرطبًا خفيفًا، واستخدمي هذا العلاج مرة أو مرتين في الأسبوع، لكن لا تخرجي تحت أشعة الشمس المباشرة بعد استخدام هذا العلاج، ويحتوي الليمون أيضًا على خصائص تفتيح تساعدك على محاربة البقع الداكنة بشكل فعال.
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