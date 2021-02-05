ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من زبدة الفول السوداني؟

يحتوي الفول السوداني وزبدة الفول السوداني على العناصر الغذائية التي قد تعزز صحة قلب الشخص وتحسن مستويات السكر في الدم ، ويمكن أن تساعد على إنقاص أو زيادة الوزن أثناء كمال الأجسام.





ومع ذلك، فإن زبدة الفول السوداني غنية بالسعرات الحرارية والدهون، لذلك يجب على الأشخاص تناولها باعتدال، وتوفر زبدة الفول السوداني على كمية جيدة من البروتين، جنبا إلى جنب مع الضرورية من الفيتامينات والمعادن، مثل المغنيسيوم، البوتاسيوم ، والزنك.





وتشير العديد من الدراسات إلى أن تناول الفول السوداني والمكسرات الأخرى يمكن أن يساعد الناس في الحفاظ على وزنهم، أو حتى المساعدة في إنقاص الوزن، و قد يكون هذا بسبب أن الفول السوداني يحسن الشبع ، وهو الشعور بالامتلاء، وذلك بفضل محتواه من البروتين والدهون والألياف.



