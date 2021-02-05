ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من زبدة الفول السوداني؟

يحتوي الفول السوداني وزبدة الفول السوداني على العناصر الغذائية التي قد تعزز صحة قلب الشخص وتحسن مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تساعد على إنقاص أو زيادة الوزن أثناء كمال الأجسام.
ومع ذلك، فإن زبدة الفول السوداني غنية بالسعرات الحرارية والدهون، لذلك يجب على الأشخاص تناولها باعتدال، وتوفر زبدة الفول السوداني على كمية جيدة من البروتين، جنبا إلى جنب مع الضرورية من الفيتامينات والمعادن، مثل المغنيسيوم، البوتاسيوم ، والزنك.
وتشير العديد من الدراسات إلى أن تناول الفول السوداني والمكسرات الأخرى يمكن أن يساعد الناس في الحفاظ على وزنهم، أو حتى المساعدة في إنقاص الوزن، وقد يكون هذا بسبب أن الفول السوداني يحسن الشبع ، وهو الشعور بالامتلاء، وذلك بفضل محتواه من البروتين والدهون والألياف.
كما تلعب نسبة الدهون غير المشبعة (PUFAs و MUFAs) إلى الدهون المشبعة في النظام الغذائي دورًا مهمًا بشكل خاص في صحة القلب، تحتوي زبدة الفول السوداني على نسبة مماثلة لزيت الزيتون، والذي يُعرف أيضًا بخيار صحي للقلب.
قد يرتبط تناول كميات كبيرة من المكسرات بانخفاض خطر الوفاة من أمراض القلب أو أسباب أخرى، يوصي الباحثون بالفول السوداني على وجه الخصوص كطريقة فعالة لتحسين صحة القلب لبعض الناس.
تشير دراسة صغيرة أجريت عام 2013 إلى أن تناول زبدة الفول السوداني أو الفول السوداني على الإفطار يمكن أن يساعد النساء المصابات بالسمنة وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 على إدارة مستويات السكر في الدم، فإن النساء اللائي أضافن المكسرات إلى وجبة الإفطار كان لديهن انخفاض في مستويات السكر في الدم وأبلغن عن جوع أقل مقارنة بالنساء اللائي تناولن وجبة إفطار تحتوي على نفس الكمية من الكربوهيدرات ولكن لا تحتوي على مكسرات.
المصدر medical news today