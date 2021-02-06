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تعليم

ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط

السبت 06/فبراير/2021 - 02:56 م
الكليات المتاحة
الكليات المتاحة
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قســــم التعليـــــم
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خريطة الكليات المتاحة ،  بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى ٢٠٢٠/٢٠٢١ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التالىcpnu-admission.edu.eg

ويتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين ١٥ فبراير.

وأوضحت وزارة التعليم العالي ، أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء ١٧ فبراير، والخميس ١٨ فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت ٢٠ فبراير.


وتتمثل طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى فيما يلي :
- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.
- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال رقم الجلوس في خانة كلمة المرور.
- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله.
- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وارسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.
- يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المفعل والتي تم أرسلها على بريده الإلكتروني، ومن ثم يقوم بتسجيل رغباته.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور، جداول توضح الكليات المتاحة أمام الطلاب للتقديم.
ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط
ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط
ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط
ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط
ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط
ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط
ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط
ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط
ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط
ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط
ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط
ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط
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