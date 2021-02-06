ننشر الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة.. سجل بياناتك الآن عبر هذا الرابط





وتتمثل طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى فيما يلي :

- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال رقم الجلوس في خانة كلمة المرور.

- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله.

- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وارسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.

- يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المفعل والتي تم أرسلها على بريده الإلكتروني، ومن ثم يقوم بتسجيل رغباته.



