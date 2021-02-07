رئيس جمعية رجال الأعمال: اسم السيسي بات مصدر فخر في الشارع الأفريقي

ثمن الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة العادية ال٢٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي والتي شهدت انتقال رئاسة الاتحاد الأفريقي من جنوب أفريقيا إلي الكونغو الديمقراطية.





وأشار الشرقاوي، إلي أن اسم مصر السيسي بات مصدر فخر لنا في الشارع الأفريقي ويزيد حجم الثقة في مصر داخل الشارع الأفريقي يومًا تلو الآخر، وأن ما جاء في كلمة الرئيس بشأن تعزيز الجهود القارية المشتركة لمواجهة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية داخل القارة، يؤكد علي دور مصر الريادي وحرصها علي أن نقف كقارة صفًا واحدا لتقليل أثر الوباء.





وأعرب الشرقاوي عن أمله الكبير في أن ينعكس دور الاتحاد الأفريقي علي كافة الأعمال والأنشطة داخل القارة وأن ما جاء بكلمة الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر علي الاشادة والدعم للدور الحيوي والمؤسسي المالي والإداري لتطوير أداء وعمل الاتحاد الأفريقي لخدمة دول القارة الأمر الذي سيحقق جهود دول القارة في تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وزيادة معدلات تفعيل اتفاقية التجارة البينية الحرة الأفريقية.





وأشار الشرقاوي إلى أن رجال أعمال مصر والمهنيين والخبراء والتكنوقيراط باتوا حريصين كل الحرص علي ضرورة التواجد في القارة الأفريقية بشكل فاعل لاسيما بعدما نراه ونتابعه يوميًا في كلمات القيادة السياسية التي يؤكد فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الاستمرار في تطوير البنية التحتية الأفريقية والتي تعد بمثابة النواة للتطوير في كافة القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية المختلفة، كذلك استمرار دعم الدول الكبري في القارة ممثلة في مصر لأجندة أفريقيا ٢٠٦٣ يُعد من نقاط ومحاور الارتكاز الهامة لتحقيق أهداف القارة وفق الأزمنة المحددة وأن هذا هو الطريق القويم لتحقيق تنمية مستدامة في ربوع القارة.





وأشار الشرقاوي إلى عودة دور مصر بثبات وفاعلية وحضور يليق وانعكس في كلمة مصر في القمة والتي جاءت معبرة بالشكر الجزيل لسيريل ريمافوزا رئيس جنوب أفريقيا علي ما أداه خلال عام من رئاسة الاتحاد وإشرافه علي اجتماع الدول الثلاث للوصول لحل سلمي لقضية سد النهضة، وأيضا تأكيد ثقة مصر في الرئيس الجديد للدورة الحالية التي تترأسها الكونغو الديمقراطية ورئيسها (فيليكس تسييكيدي ).





جدير بالذكر أن ماجاء في كلمة مصر هو تأكيد علي حق مصر في حصتها من المياه وأنها ستظل تنتهج كافة الطرق السلمية مع الأطراف الثلاث وإن ثقة مصر تزداد في الاتحاد الأفريقي ومساعي الدول الإفريقية الشقيقة وهذا يُظهر مدي التحضر في تعامل مصر مع القضايا الاستراتيجية الهامة.





كما بعث الدكتور يسري الشرقاوي ببرقية تهنئة للمفوضة الدكتورة أماني أبو زيد علي فوزها بـ ٥٠ صوتا من أصل ٥٥ صوتا لتستمر مفوضة للبنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي في القارة، يأتي ذلك انعكاسًا لجهود مصر في كل دول القارة ومدي قوة مصر السياسية والناعمة داخل دروب القارة الافريقية.