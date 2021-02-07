مشوار تحدٍ وإصرار.. محارِبة سرطان تتجاوز فترة علاجها بالمشغولات اليدوية

قالت سماح زكريا، إحدى البطلات محاربات السرطان، إنها قامت بمحاربة مرض السرطان بالتحدي والايمان والفن، منوهة إلى أن المشغولات اليدوية التى كانت تعمل عليها ساهمت في خروجها من أى ألم نفسي وجسدي، خصوصا وأنها تعلقت بهذا الفن منذ فترة طويلة تبلغ حوالى 26 سنة، مشيرة إلى أنها تمارس صناعة المشغولات اليدوية منذ أن كانت طالبة بالمدرسة وتعلمتها من خلال تقليد من كانوا يمارسون هذا العمل أمامها.

وأضافت، خلال استضافتها فى برنامج"ست الستات" المذاع عبر فضائية"صدي البلد"، أنها عندما تمكنت من هذه المهنة، أصبحت تعلم السيدات والفتيات داخل المساجد، موضحة أنها كانت تعرض أعمالها اليدوية داخل معارض ديارنا، كما كانت تأخذ جميع المشغولات من الفتيات اللاتى تدربهن لمساعدتهن فى بيع تلك المنتجات داخل معارض ديارنا أيضا.





وأشارت "زكريا"، إلى أنها كانت مستمرة فى مهنة المشغولات اليدوية، وفجأة أصيبت بمرض السرطان، وكان لديها رضا تام بهذا المرض مضيفة: "تقبلت المرض وبدأت فى العلاج الكيماوي، ولكن كانت تأتي أوقات أشعر بالملل الشديد أثناء جلوسي فى السرير وأيضا أثناء انتظار استشارتي بالمستشفي"، وكنت أستغل ذلك فى أعمال المشغولات اليدوية، وهو ما ساعدني فى تحسن حالتي النفسية واستكمال رحلة العلاج.





وأكدت، أنها قامت بتعليم العديد من السيدات مرضى السرطان داخل المستشفى المشغولات اليدوية، مشيرة إلى أنها تقوم بعمل الفوانيس، الميداليات، علب للمناديل، إضافة إلى أنها تستطيع أن تنفذ أى شكل معين يطلبه زبونها، موضحا أنها تعمل بالخيط والخرز فقط، حيث يوجد خرز وكريستال مصري ومستورد.