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أخبار البلد

اتصل خلال بيان وزير الاتصالات .. برلماني يشيد بخدمة 15999 ومنصة مصر الرقمية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:24 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
قام النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب بتجربة خدمة 15999 أثناء إلقاء وزير الاتصالات بيانه أمام أعضاء المجلس، حيث قال في كلمته للتعقيب على بيان الوزير أنه بعد سماع كلمة الوزير عن الخدمة الجديدة وما تقدمه لأصحاب المعاشات، تعمد الاتصال برقم خدمة 15999، والتحدث مع مقدمي خدمة العملاء باعتباره أحد أصحاب المعاشات الذين يرغبون  في الاستفسار عن عمل توكيلات، والتأكد من كفاءة هذه الخدمة.

وأشاد مرعي في كلمته بالخدمة الجديدة، وكذلك منصة مصر الرقمية، موجها الشكر لوزير الاتصالات على ما تقوم به الوزارة من جهود في سبيل التحول الرقمي وتوفير الخدمات الرقمية بشكل أسهل للمواطنين.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أوضح خلال كلمته أمام مجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس أنه تم اضافة ٥٠ قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية ليصبح عدد قواعد البيانات ٧٥ قاعدة؛ مشيرا الى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي من خلال العمل على محورين هما  خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة

 حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل الى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية واتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية التي تم اطلاقها بشكل تجريبي وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ لافتا إلى أنه تم اطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومي
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