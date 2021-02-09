أم تستغيث بالرئيس السيسي بعد إصابة ابنها بمرض نادر.. فيديو

قالت آية محمد، والدة طفل مصاب بمرض نادر، إ ن العديد من الأطباء أكدوا لها أن ابنها مصاب بمرض نادر ليس له علاج، مؤكدة أن الأدوية التي يحصل عليها الطفل تسببت في توقف عضلة القلب.









وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن، أ ن ابنها غير قادر على الحركة، وبدأ منذ عامين في تكسير أسنانه، وعض شفتيه ويديه وقدميه.









وتابعت أن الطفل ليس لديه القدرة على الحديث، ولا يوجد أي صلة قرابة بينها وبين زوجها، مستغيثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي ليساعدها فى علاج الطفل.







