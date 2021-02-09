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توك شو

أم تستغيث بالرئيس السيسي بعد إصابة ابنها بمرض نادر.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:16 م
طفل مصاب بمرض
طفل مصاب بمرض
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محمود محسن
قالت آية محمد، والدة طفل مصاب بمرض نادر، إن العديد من الأطباء أكدوا لها أن ابنها مصاب بمرض نادر ليس له علاج، مؤكدة أن الأدوية التي يحصل عليها الطفل تسببت في توقف عضلة القلب.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن، أن ابنها غير قادر على الحركة، وبدأ منذ عامين في تكسير أسنانه، وعض شفتيه ويديه وقدميه.


وتابعت أن الطفل ليس لديه القدرة على الحديث، ولا يوجد أي صلة قرابة بينها وبين زوجها، مستغيثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي ليساعدها فى علاج الطفل.


وأشارت إلى أن الأطباء منعوها من الإنجاب مرة أخرى، مؤكدة أنها ليس لديها أي شيء للتصرف فيه.
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