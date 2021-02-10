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منوعات

دراسة حديثة تكشف زيادة ثقة الأمريكيين في اللقاح المضاد لكورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:15 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أ ش أ
كشفت دراسة حديثة عن تزايد حجم الثقة بين الأمريكيين في اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع استعداد نحو نصف المواطنين لتلقي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في حالة إتاحته لهم.

وتأتي الدراسة ، التي أعدتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، لتشير إلى تغير في ردود فعل الأمريكيين إزاء اللقاح على مدار الشهور السابقة.

وكانت الاستطلاعات على المستوى الوطني تفيد بأن العديد من الأمريكيين مترددون في التطعيم ضد المرض، وذلك قبل بدء انتشار شحنات اللقاحات من إنتاج شركات فايزر وبيونتيك ومودرنا ووصولها إلى ملايين الأمريكيين في أنحاء الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي.

وبينت الدراسة أن 4ر39% من الأمريكيين المستطلعة آراؤهم ذكروا خلال الاستطلاع الذي أجري في شهر سبتمبر الماضي أنهم متأكدون تماما أو بنسبة كبيرة من أنهم سوف يتلقون جرعة اللقاح.وقد زادت هذه النسبة في ديسمبر الماضي إلى 49% بعد أن منحت هذه الأدوية موافقة طارئة من قبل الحكومة.

في سياق متصل، منحت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية في الولايات المتحدة "FDA" الإذن بالاستخدام الطارئ لعقار من شركة "إيلي ليلي" يحوي مزيجا من الأجسام المضادة لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19. 

وذكرت الشركة - في بيان اليوم الأربعاء - إن العقار حصل على الموافقة "لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة لمرضى كوفيد-19، ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق، والمعرضين للإصابة بدرجة حادة من كوفيد-19 أو الدخول إلى المستشفى". 

يذكر أن عقار الشركة مكون من نوعين من الأجسام المضادة، هما: "bamlanivimab" و"etesevimab"، وقد ساهم في تقليل نسبة الوفاة أو دخول مرضى كوفيد-19 إلى المستشفيات بنسبة 70 في المئة، وفقا لما أظهرته نتائج تجارب سريرية في يناير الماضي. 
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