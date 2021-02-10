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رياضة

تعرف على موعد المران الأخير للأهلي قبل مواجهة بالميراس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:38 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم، الأربعاء، موعدا لخوض المران الختامي للفريق؛ استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي مساء غد، الخميس، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.


ومنح المدير الفني للفريق اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس، الثلاثاء، عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس الأول، الاثنين.


ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس مساء غد، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.
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