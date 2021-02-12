احتفالا برأس السنة القمرية.. غواصون يؤدون رقصة الأسد تحت الماء.. فيديو

رقصة الأسد فن صيني تقليدي، يقوم خلالها راقصان، أو أكثر، يرتدون رأسًا ملونًا وعباءة بتقليد حركات الأسد وبقرع الطبول والصنج، وتؤدى بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تبدو احتفالاتها مقيدة هذا العام بسبب وباء كورونا.







ولم تسمح السلطات الماليزية هذا العام بالأنشطة والرقصات في الهواء الطلق امتثالًا للقيود الصحية الصارمة.





أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها قيام غواصين يرتديان رأس وزي الأسد بالغوص في حوض أسماك في العاصمة الماليزية، وأديا الرقصة بين مجموعات الأسماك والسلاحف في سلسلة من الحركات البطيئة على إيقاع الطبول، لينضم لهما لاحقًا فنان أداء آخر مرتديًا الزي الصيني التقليدي.