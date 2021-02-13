ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإنذار الأحمر.. جميع أطفال أمريكا في خطر داهم بسبب Covid-19

السبت 13/فبراير/2021 - 08:49 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
Advertisements
محمد علي
يعيش نحو 99٪ من الأطفال في الولايات المتحدة في مقاطعات تعتبر منطقة "حمراء" مع مستويات عالية لانتقال فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، بموجب إرشادات جديدة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، وفقًا لتحليل شبكة  سي إن إن  للبيانات الفيدرالية.

ذكر التحليل، إنه عيش ما يقرب من 73 مليون طفل - حوالي 99٪ من سكان الولايات المتحدة دون سن 18 عامًا - في مجتمع "عالي الانتقال والعدوى" ، وفق ما أشار  مركز السيطرة على الأمراض (CDC).

 قال مركز السيطرة على الأمراض، أن كل مقاطعة يوجد بها ما لا يقل عن 100 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 لكل 100000 شخص أو اختبار معدل إيجابية لا يقل عن 10٪ خلال الأيام السبعة الماضية.

ووفقًا لذلك، فإنه هذه المناطق ، توصي إرشادات مركز CDC الجديدة بالتعلم الافتراضي للمدارس الإعدادية والثانوية والتعلم المختلط أو تقليل الحضور للمدارس الابتدائية.

ويشدد مركز السيطرة على الأمراض أيضًا على خمس استراتيجيات، تتطلب لبس الكمامات، والتباعد المادي ، وغسل اليدين ، والحفاظ على المرافق نظيفة، وتتبع المخالطين.

ويوصي أيضًا باستراتيجيات مختلفة تحتوي على دليل مرمز بالألوان  لمناطق انتقال العدوى بشكل خطير، ملونة باللون الأحمر،  أو لدرجة انتقال أقل باللون البرتقالي، ثم أقل باللون الأصفر ومنخفضة العدوى  باللون الأزرق.

يقول مركز السيطرة على الأمراض على المناطق التعليمية إعادة التقييم أسبوعيًا، مشيرًا إلى إنه إذا لم تتمكن المدارس في مجتمعات "انتقال العدوى العالية" من "تنفيذ جميع استراتيجيات التخفيف بشكل صارم" ، فإن مركز السيطرة على الأمراض يقول إن جميع الأنشطة يجب أن تكون افتراضية.

يعيش أقل من 100.000 طفل في الولايات المتحدة في مقاطعات  تعتبر "منخفضة" أو ذات انتقال معتدل للعدوى، وهو ما  يجعل مركز السيطرة على الأمراض يوصي بفتح مدارس K-12 للتعليم الشخصي الكامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تؤثر على الصحة العقلية| دراسة تطالب بتقليل فترة العزل المنزلي عن 14 يوما

تشابه كبير.. هل هناك اختلافات بين أعراض كورونا والإنفلونزا؟

كوفيد 19 وأعياد الميلاد.. كيف نحتفل بمناسباتنا في أمان

أول تعليق لـ ترامب على ارتفاع وفيات كورونا إلى 350 ألفا في يوم

هل تخفي سرا خطيرا عن العالم؟.. ماذا يحدث بين منظمة الصحة العالمية والصين.. بكين ترفض دخول أول فريق تحقيق دولي عن أصل الوباء الذي أرعب البشرية

هل الصداع علامة أولية على الإصابة بـ فيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

تليفزيون أردوغان يعرض خريطة لنفوذ تركيا بحلول عام 2050.. فيديو

التنمية المحلية تكشف عن آخر موعد نهائي لتقديم التصالحات.. التفاصيل

بعد قراءته كتابا ساخرا.. سيدة حامل تطلب الطلاق بسبب اختيار زوجها اسم طفلهم القادم

تحذير شديد اللهجة من السفارة القطرية لرعاياها في هيوستن المكسيكية

مصرع أب ونجليه وإصابة زوجته وطفلتها في حريق شقة بمدينة 6 أكتوبر

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة مواطن داخل قطاع الأمن الوطنى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر

كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا

بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش