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أخبار العالم

5 آلاف قتيل في يوم واحد.. ماذا فعلت جائحة كورونا بأمريكا؟

السبت 13/فبراير/2021 - 10:21 ص
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
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محمد علي
سجلت الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، 97525 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، في استمرار للزيادة الرهيبة للمصابين بشكل هو الأكبر في العالم، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قالت الشبكة إن الرقم الذي قل عن المائة ألف يشير إلى أن الأعداد ما زالت كبيرة للغاية أكثر من أي بلدٍ آخر في العالم، إلا أن الأعداد في الوقت ذاته انخفضت عما كانت عليه قبل أسبوع واحد، وأقل ما كانت عليه منذ أشهر، بعد وصلت إلى رقم الـ400 ألف إصابة في يومٍ واحد.

كما سجلت أمريكا 5.323 حالة وفاة أمس الجمعة، وفقا لحصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

وتشمل حصيلة الجمعة أكثر من 2400 حالة وفاة من ولاية أوهايو. 

وقالت وزارة الصحة بالولاية، إن حوالي 4000 حالة وفاة "ربما لم يتم الإبلاغ عنها من خلال نظام الإبلاغ بالولاية" وستتم إضافتها إلى الإحصائيات المستقبلية.

وذكرت الوزارة في بيان إن "قضايا العملية التي تؤثر على الإبلاغ عن هذه الوفيات بدأت في أكتوبر، وكان أكبر عدد من القتلى من نوفمبر وديسمبر".

أضافت "على الرغم من الإبلاغ عنها هذا الأسبوع، فإن الوفيات ستعكس التاريخ المناسب للوفاة على لوحة متابعة وباء Covid-19 في الولاية".

وترفع أرقام الجمعة العدد الإجمالي إلى 27490.037 مليون حالة إصابة و480.767 ألف حالة وفاة في جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا والأراضي الأمريكية.

حتى الآن، تم توزيع ما لا يقل عن 69.014.725 مليون جرعة لقاح، مع حوالي 48.410.558 مليون جرعة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
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