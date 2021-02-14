ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طقس الخليج .. يوم دافئ في الكويت والإمارات ممطر بالسعودية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:03 ص
أمطار متوقعة في السعودية
أمطار متوقعة في السعودية
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن البلاد ستمر بيوم دافئ مع هبوب رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة، وفق ما ذكرت صحيفة القبس الكويتية. 

ووفق توقعات الأرصاد، فإن الطقس الدافي في وقت النهار سيتحول إلى طقس مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا. 

وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 28 درجة، وتنخفض إلى 11 درجة ليلًا.

وبينما تشهد الكويت جوًا دافئًا مشمسًا، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وفى الإمارات هناك ارتفاع ملموس فى درجات الحرارة، ويكون طقس الأحد مُشمس دافئ أقرب للربيعي في أغلب الإمارات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السعودية: تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك

انخفاض في درجات الحرارة وغيوم .. توقعات طقس السعودية اليوم

الأرصاد السعودية: طقس اليوم مستقر على معظم المناطق

أمطار ورياح نشطة.. تنبيه هام من الأرصاد السعودية لهذه المناطق

برد شديد وأمطار.. طقس السعودية اليوم

طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في عدة مناطق

ترشيحاتنا

السعودية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يومًا إضافيًا للحد من انتشار كورونا

شاهد.. ويزو تحتفل مع زوجها بعيد الحب

طقس الخليج .. يوم دافئ في الكويت والإمارات ممطر بالسعودية

5 لغات.. بهذه الخطوات اعرف إزاى تعبر عن حبك للشخص الآخر

اليوم.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة المريخ السوداني

أردوغان يواجه فرنسا على أرضٍ جديدة.. جلطة سراي مسرحه هذه المرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب

موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا