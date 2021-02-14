طقس الخليج .. يوم دافئ في الكويت والإمارات ممطر بالسعودية

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن البلاد ستمر بيوم دافئ مع هبوب رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة، وفق ما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.





ووفق توقعات الأرصاد، فإن الطقس الدافي في وقت النهار سيتحول إلى طقس مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا.





وأشارت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 28 درجة، وتنخفض إلى 11 درجة ليلًا.





وبينما تشهد الكويت جوًا دافئًا مشمسًا، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاحد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير .





وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



