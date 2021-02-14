مؤسس مبادرة «الاحتضان في مصر» تكشف تفاصيل الفكرة ونشأتها.. فيديو

قالت يمنى دحروج ، مؤسس مبادرة الإحتضان في مصر"، إنه أثناء عملها بالسعودية، كمسؤولة موارد بشرية، قررت هي وزوجها احتضان ابنتها "ليلى"، في عام 2015، ولم تكن هناك معلومات صريحة عن كيفية التبني، موضحة أنها عادت إلى مصر وأسست المبادرة.





وأضافت يمنى دحروج ، خلال "سكايب" ، لـ برنامج "السفيرة عزيزة" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، أن فكرة الإحتضان جائتها من خلال توجدها بالوحدة الصحية في مصر ، ووجدت الكثيرون من الأطفال فاقدي الرعاية .





ولفتت إلى أنه كان هناك لقاء موسع مع الأسر ووزارة التضامن ، في دعم الفكرة ، وتغيير بعض المفاهيم الضرورية، والقوانين الخاصة بـ "الكفالة".



