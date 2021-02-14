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محافظات

٤٨ وحدة سكنية.. الموقف الراهن لتنفيذ عمارتين للأسر الأولى بالرعاية بفارسكور

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:31 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
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زينب الزغبي
ناقشت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من الملفات الخاصة بمركز ومدينة فارسكور وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الأحد مع اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية و  أحمد عامر مدير مديرية الإسكان و مديرى إدارات الشئون القانونية و المتابعة و التفتيش المالى والإدارى و خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة..

إذ بحثت "المحافظ" عدد من الموضوعات المُتعلقة بالوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادى بفارسكور وذلك من كافة النواحى، كما تم استعراض الموقف الراهن لإنشاء عمارتين متلاصقتين للأسر الأولى بالرعاية بأم العلا تتكون من دور أرضي و٤ أدوار علوية بإجمالى ٤٨ وحدة سكنية بمساحة ٦٠ متر مربع للوحدة الواحدة، إذ تم تسليم الموقع الخاص بالمشروع أواخر الأسبوع الماضي للبدء في التنفيذ المقرر أن يتم خلال عام..

وعلى جانب آخر تابعت "محافظ دمياط" منظومة العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور والمركز التكنولوجي التابع للوحدة ، موجهة تعليماتها الى اللواء وحيد رضوان بالعمل وفقًا لخطة محددة  لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا تكثيف الحملات لرفع الإشغالات و التصدى للتعديات على الطريق العام لتيسير الحركة المرورية و المشاة والحفاظ على المظهر الحضارى العام.

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