بسبب زجاجة مياه.. تفاصيل مقتل شاب بساطور في دمياط

تفاصيل جديدة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة بفارسكور، بمحافظة دمياط، حول واقعة قيام صاحب محل بلاستيك بمدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور، بمحافظة دمياط بتمزيق جسد شخص بساطور وإصابة شقيقة بقطع ذراعه.





وقالت "سمر شيتوي" أرملة القتيل "محمد حمودة"، إنه لا توجد خلافات عائلية وراء وقوع الحادث، وأن سبب الجريمة أن نجلها ذهب لتغيير زجاجة مياه بلاستيك بـ15 جنيها، فقام القاتل بسب نجلى بأمه فاصطحبه والده، وذهب إلى المحل ليعاتبه فاعتدى عليه بالضرب بواسطة ساطور، تسبب في قطع ذراع المجنى عليه، وإصابات متفرقة فى جسده مما أدى إلى وفاته، وإن نجلها أحمد البالغ من العمر 7 سنوات توجه للنيابة العامة وأدلى بشهادته.





وتابعت، أن المتهم صاحب محل البراء للبلاستك وتوجه نجل الضحية البالغ من العمر 7 سنوات حاملا ورقة مكتوبا بها عاوز زجاجة مياه بلاستيك علشان ياخد فيها مياه، أثناء ذهابه إلى المدرسة، وقام صاحب المحل بإعطائه زجاجة بقيمة 15 جنيها، وعندما عاد الطفل إلى أمه أرجعته مرة أخرى لاستبدال زجاجة المياه بأخرى فقام صاحب المحل بسبه بأمه.





وكان قد شهدت مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط مساء أمس جريمة قتل بشعة عندما اقتحم أحد الأشخاص سوبر ماركت حاملا سلاحا أبيض واعتدى بالضرب على ثلاثة أشخاص ما تسبب في وفاة شخص وإصابة اثنين.



وعلى الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة فارسكور إلى موقع الحادث وتبين وقوع مشاجرة داخل سوبر ماركت بمدينة الروضة ووفاة محمد حمودة وإصابة شقيقه، ياسر حمودة وإصابة شخص يدعى سمير الداودي.





وتبين أن القاتل يدعى حسام بصلة صاحب محل بيع بلاستيك تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.





وقررت النيابة العامة بدمياط، حبس حسام بصلة والمتهم بقتل محمد حمودة بسلاح أبيض مساء أمس بمدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحديد موعد لتمثيل الجريمة ، اليوم كما أمرت بدفن جثة المتوفى.





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