رصدتها الأقمار الصناعية.. إزالة تعديات على أراضٍ زراعية في أسيوط

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع متابعة تقارير وحدة المتغيرات المكانية والموقف التنفيذى لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، وخاصة بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا لمراجعات كشف المتغيرات المكانية "التعديات على أراضي الدولة" من خلال صور الأقمار الصناعية الوارد للمحافظة من هيئة المساحة العسكرية وتحديد التعديات على الواقع والتعامل الفوري معها قبل استقرارها.





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حضر الاجتماع اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي أملاك الدولة وجهات الولاية بمختلف قطاعات ومديريات المحافظة.





وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمراكز والأحياء وتنفيذ قرارات الإزالة ودراسة المعوقات وتذليل العقبات لاستكمال تنفيذ القرارات وفقًا للقانون وحفاظًا على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي تعتبر مصدر الأمن الغذائي لمصر.





كما استعرضت المهندسة فاطمة سلطان مراحل تطوير الوحدة وتفعيل دورها في رصد المخالفات وتعديات البناء مشددًا على سرعة نهو أعمال التطوير وخاصة بعد تزويدها بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة تحديد المكان "G.P.S" وذلك ضمن خطة المحافظة وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط بواسطة إدارة المساحة العسكرية بالتنسيق مع وزارة النخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وتنفيذًا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب.



