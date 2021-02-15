سيراميكا كليوباترا يتدرب في السويس استعدادا للاتحاد.. واختبار طبي لمحمد إبراهيم غدا





وخاض الفريق مرانه اليوم، على الملعب الذي سيحتضن المباراة، وبدأ بمحاضرة من هيثم شعبان المدير الفني للفريق، وتبعه مران بدني تحت اشراف البرازيلي لويز أندري مدرب أحمال الفريق، ثم تدريبات تكتيكية وفنية.







وخاض محمد ابراهيم تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، قبل أن يخضع للاختبار طبي أخير خلال مران الغد، لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء المصري، حيث يعاني اللاعب من إجهاد في العضلة الخلفية.







وفاز سيراميكا كليوباترا، في أخر مبارياته بالدوري، على غزل المحلة بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، دخل بهم المربع الذهبي للمسابقة، محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب.

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكرا مغلقا مساء اليوم، في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة السويس، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، التي ستقام في الخامسة مساء بعد الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.