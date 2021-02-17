طريقة عمل الرواني .. خطوة بخطوة

تعد الرواني من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، وخاصة لأحتوائها على العسل الذى يفيد الكبار والصغار، وإليكم طريقة سهله وبسيطة لعمل الرواني ..





مقادير رواني

1 كوب دقيق

1 كوب سميد

5 بيضة

1 كوب سكر

نصف كوب لبن

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

شربات





للتزيين

جوز هند





طريقة تحضير رواني

* يخلط البيض مع السكر و اللبن و الخل و الفانيليا و جوز هند في الخلاط





* في طبق تضاف الخميرة مع ملعقة سكر و لبن ويترك حتى الحصول على فقاعات





* ثم يضاف إلى خليط البيض مع السكر





* يضاف الدقيق تدريجيا مع استمرار التحريك





* ويضاف على الوجه جوزهند أو زبيب حسب الرغبة





* يترك الخليط حتى يخمر





* ثم تدخل الفرن على 180 درجة مئوية حتى تمام الطهي





* وتقدم باردة بعد سقيها بالشربات الساخن







