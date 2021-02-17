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مرأة

طريقة عمل الرواني .. خطوة بخطوة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:00 ص
طريقة عمل الرواني
طريقة عمل الرواني
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نهى هجرس
تعد الرواني من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، وخاصة لأحتوائها على العسل الذى يفيد الكبار والصغار، وإليكم طريقة سهله وبسيطة لعمل الرواني..

مقادير رواني
1 كوب دقيق 
1 كوب سميد 
5 بيضة 
1 كوب سكر 
نصف كوب لبن 
1 ملعقة صغيرة فانيليا 
1 ملعقة كبيرة خل 
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية 
شربات 

للتزيين
جوز هند 

طريقة تحضير رواني
* يخلط البيض مع السكر و اللبن و الخل و الفانيليا و جوز هند في الخلاط

* في طبق تضاف الخميرة مع ملعقة سكر و لبن ويترك حتى الحصول على فقاعات

* ثم يضاف إلى خليط البيض مع السكر

* يضاف الدقيق تدريجيا مع استمرار التحريك

* ويضاف على الوجه جوزهند أو زبيب حسب الرغبة

* يترك الخليط حتى يخمر

* ثم تدخل الفرن على 180 درجة مئوية حتى تمام الطهي

* وتقدم باردة بعد سقيها بالشربات الساخن


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