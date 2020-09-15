طريقة عمل الرواني.. بـ 3 وصفات مختلفة

الرواني من أشهر أطباق الحلويات التى لاقت أعجاب الكثير من الأشخاص، وخاصة لقوامها الذى يشبة الكيك، وأضافة جوز الهند لها يضيف مذاقا ناعم ولذيذ، كما يفضل العديد من الأطفال تناول الرواني لطعمها الذى يشبه البسبوسة، ولكنها أخف وهشه بشكل رائع. تعدمن أشهر أطباق الحلويات التى لاقت أعجاب الكثير من الأشخاص، وخاصة لقوامها الذى يشبة الكيك، وأضافة جوز الهند لها يضيف مذاقا ناعم ولذيذ، كما يفضل العديد من الأطفال تناوللطعمها الذى يشبه البسبوسة، ولكنها أخف وهشه بشكل رائع.





طريقة عمل الرواني التركي

مكونات الرواني التركي





- 3 بيضات

- كوب من الدقيق

- كوب إلا ربع من السكر

- 2 كوب من السميد الناعم

- رشة من الفانيليا

- رشة من الملح

- كوب من اللبن

- نصف كوب من الزيت (النوع المفضل)

- 1 ملعقة من البيكنج باودر

- 1 ملعقة من الليمون المبشور

- عصير نصف ليمونة

- جوز هند مبشو (كمية حسب الرغبة)





الشربات

- 2 كوب من السكر

- كوب من الماء

- نصف ليمونة





طريقة تحضير الرواني التركي

- قومي بوضع السكر والماء لتحضير الشربات، وضعيهم على النار حتى يصبح الشربات جاهز، ثم قومي بعصر نصف الليمونة بعد غليان الشربات .

- ثم اتركي الشربات لمدة دقيقتين بعد وضع الليمون، وارفعيه من النار وضعي رشة من الفانيليا.

- وفي وعاء كبير أضيفي الليمون المبشور، ورشة الملح، البيكنج باودر، والسميد الناعم واخلطيهم مها بشكل جيد.

- وفي وعاء اخر ضعي البيض، والفانيليا، والسكر، واخلطيهم جيدا، ثم ضعي الخليط في الخلاط حتى يصبح القوام ناعم.

- قومي بأضافة اللبن والزيت على الخليط المتواجد في الخلاط تدريجيا حتى يصبح الخليط منسجما وناعما.

- ثم أضيفي الخليط الأول من السميد على المكونات، وأخلطيهم مرة أخرى

- قومي بوضع الخليط السابق إلى قالب الكيك بعد دهنه بالقليل من الزيت، ثم أدخلي الخليط في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

- ثم أخرجي القالب من الفرن، وأضيفي الشربات، وضعي رشة من جوز الهند، ثم قديمه.









- طريقة عمل الرواني للشيف حسن

3 بيضات 125 جم سكر 5جم فانيليا 125 جم دقيق ابيض 125 جم دقيق سميد 5 جم بيكنج بودر (الشربات) 125 جم سكر 125 مل ماء 5 مل عصير ليمون 150 جم مربى مشمش 50 جم جوزهند





طريقة تحضير الرواني للشيف حسن

- في إناء ندوب سكر فى ماء ونرفعه على النار، ثم اتركيه حتى يغلى لمدة 13 دقيقه ونضيف عصير ليمون وتغلى ونرفعها من على النار، ثم اتركيها حتى تهدأ .

- في الخلاط نخفق البيض، والسكر، والفانيليا ونخفقهم مع بعض حتى يتجانس الخليط معا، وفي بوله نخلط دقيق ودقيق سميد وبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض ونضيفهم على خليط البيض ونخفقهم مع بعض حتى تجانس الخليط.

الرواني وندخلها الفرن على 180 درجه لمدة 25 دقيقه او حتى تصبح ذهبية اللون. - وفي صينيه ندهنها سمن ونبطنها دقيق، ضعي بهاوندخلها الفرن على 180 درجه لمدة 25 دقيقه او حتى تصبح ذهبية اللون.

- وعند خروجها من الفرن نصب عليها شربات، ثم اتركيها حتى تبرد ونفرد عليها مربى مشمش ونزينها بجوز الهند الناعم.

- وتقدم وبالف هنا وشفا.









- طريقة عمل الرواني بالسميد

مكونات عمل الرواني بالسميد