طريقة تحضير الرواني.. خطوة بخطوة

تعد الرواني من الحلويات المفضلة للعديد من الأشخاص، خاصة لطعمها المميز، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الرواني بخطوات سهلة وبسيطة.





مقادير رواني

125 جرام دقيق

125 جرام سميد

150 جرام سكر

5 بيض

3 ملعقة كبيرة جوز هند

فانيلا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملح

مربى مشمش

مربى فراولة





الشربات

2 و نصف كوب ماء ساخن

نصف كوب عسل









للتزيين

مكسرات

مشكلة

جوز هند





طريقة تحضير رواني

* يخفق البيض لمدة 5 دقائق





* يخلط دقيق وسميد وسكر ثم يضافوا للبيض مع استمرار الخفق مع إضافة جوز الهند





* يوضع خليط الكيكة في صينية بورق زبدة وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة





* فى إناء يخلط عسل أبيض بماء مغلي وشربات ويخفق الخليط جيدا





* ثم يضاف خليط الشربات على وجه الكيكة وتزين بمربى مشمش ومربى فراولة وجوز هند ومكسرات مشكلة





* وتقدم بالهنا







