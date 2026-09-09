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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرنسا وإيطاليا وبلغاريا وإنجلترا.. الإنتاج الحربي تفتح أبواب الشراكة مع كبرى الشركات العالمية

شراكات عالمية وصناعات دفاعية متطورة.. «الإنتاج الحربي» يوسع التعاون من العلمين
شراكات عالمية وصناعات دفاعية متطورة.. «الإنتاج الحربي» يوسع التعاون من العلمين
كريم الخطيب

بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فرص التعاون المشترك مع ممثلي عدد من الجهات والشركات العالمية من ضمنها شركات فرنسية وإيطالية وبلغارية وانجليزية، والتى تشارك بالنسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026، والمُقام خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري بمطار العلمين الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز أوجه التعاون الدولي والتكامل مع مختلف الجهات والشركات العالمية المتخصصة في مجالات التصنيع المختلفة، وعلى رأسها الصناعات الدفاعية.

بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات المتخصصة

وناقش وزير الدولة للإنتاج الحربي مع ممثلي هذه الشركات والجهات عددًا من موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من إمكانيات شركاتها التابعة التصنيعية والتكنولوجية والفنية، وعقد شراكات تعاونية استراتيجية مع الجهات والشركات العالمية المتخصصة بما يحقق المصلحة المتبادلة.

معروضات الإنتاج الحربي في EIAS 2026

من جانبهم، أعرب ممثلو هذه الجهات والشركات عن حرصهم على تعزيز أواصر التعاون مع شركات الإنتاج الحربي، مؤكدين أن معروضات الإنتاج الحربي في EIAS 2026 تعكس مساعي التطوير التي تقوم بها الوزارة لتعزيز دورها في مجال التصنيع الدفاعي، وهو ما يمهد الطريق لفتح آفاق لتعاون مشترك مثمر.

وفي سياق متصل، شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" وإحدى الشركات العالمية، لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية وتعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية المتاحة لدى الطرفين.

وأوضح "جمبلاط" أن توقيع هذا البروتوكول يعكس ما توليه وزارة الإنتاج الحربي من اهتمام لفتح آفاق للشراكة الصناعية بين الشركات التابعة للوزارة ونظيرتها العالمية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التصنيع الدفاعي.

بدورهم، أشار ممثلو الشركة التي تم توقيع البروتوكول معها، إلى سعادتهم بالتعاون مع الإنتاج الحربي نظرًا لما تتميز به شركاتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبنية تحتية متميزة.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء وزير الدولة للإنتاج الحربي الصناعات الدفاعية الشركات العالمية جمبلاط EIAS 2026 بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات المتخصصة

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