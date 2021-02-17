بوصفات مختلفة.. دجاج مخلي بالبطاطس والجزر

هناك العديد من وصفات طريقة عمل دجاج مخلى بالبطاطس والجزر، وهي وصفة معتادة يمكن كل النساء تقديمها لعائلتها في المنزل، وذلك لأنها لا تستغرق الكثير من الوقت والمجهود، ويمكن تحضيرها بأقل التكاليف في المنزل، لذا سنقوم بتقديم أكثر من وصفة لعمل دجاج مخلي بالبطاطس والجزر.





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صدور دجاج بالفرن مع البطاطس

مقادير صدور دجاج بالفرن مع البطاطس





5 كيلو بطاطس كيلو فلفل رومي وكيلو فلفل حار ورق لوري توم جزر 2 كيلو بصل توابل حسب الرغبة ملح حسب الرغبة 5 كيلو طماطم 20 ورك

طريقة عمل صدور دجاج بالفرن مع البطاطس 1- نقوم بغسل الفراخ جيدا بالميه والملح والليمون. 2- نقوم بعمل تتبيله الفراخ. 3- يوضع الفراخ في التتبيلة قبل 5 او 8 ساعات من الطبخ ووضعها في الثلاجة. 4- نقطع البطاطس والبصل والفلفل والثوم والجزر شرائح ويخلط مع بعضهم البعض. 5- نقوم بعمل 2 دورق عصير طماطم وتوضع على البطاطس. 6- نضع 2 معلقة سمن والتوابل وملح حسب الرغبة ويقلب جيدا . 7- نضعها في الصينيه، ثم نحضر الفراخ ونرصها فوق البطاطس في الصينية. 8- ندخل صدور دجاج بالفرن مع البطاطس الفرن لمدة ساعتين .





صينية بطاطس بصدور الفراخ المخلية

مقادير صينية بطاطس بصدور الفراخ المخلية





2 ك بطاطس 4 أرباع صدور فراخ 1 م ملح وفلفل اسمر وسبع بهارات مكعب مرقة الدجاج 1 بصلة متوسطة 1/4 لتر عصير طماطم 4 فصوص ثوم 1 حبة جزر 1 م سماق ورقتين لورى حبهان بودر

طريقة عمل صينية بطاطس بصدور الفراخ المخلية

1- ننقع الفراخ في التتبيلة ليلة كاملة عبارة عن بصل و طماطم و ورق لورى وحبهان و سماق و عصير ليمون و سبع بهارات بعد ضربهم في الخلاط نقوم بوضعهم على الفراخ. 2- نجهز قالب و نبشر جزرة و نقطع بصلة حلقات رفيعة و نهرس الثوم، و نقلبهم في بعض برش شعرة ملح و فلفل و سبع بهارات ومكعب المرقة. 3- نقطع البطاطس حلقات نقلبها في القالب و نرش شوية زيت بسيط، و نرص الفراخ على الوجه، ثم نضع جزء من خلطة و نرش عصير الطماطم، وندخلها الفرن لمدة ساعة كاملة، ثم نفتح الشواية عليها لمدة ربع ساعة، ثم تقدم.





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صينية بطاطس بالدجاج الفيليه

مقادير صينية بطاطس بالدجاج الفيليه





كيلو بطاطس كيلو فراخ بانيه او اقل حسب الرغبة بصلة مبشورة 2 حبة بصل مقطع حلقات 2 حبة طماطم مبشورة ملح وفلفل اسمر رشة زنجبيل رشة قرفة رشة كاري

طريقة عمل صينية بطاطس بالدجاج الفيليه 1- نضع البهارات كلها والملح على البصل المقطع حلقات، ونقوم بتقليبه جيدا إلى ان يفقد الماء بداخله، ثم نضيف البصل المبشور والطماطم المبشورة. 2- نغسل الفراخ جيدا، ونقطع البطاطس ونغسلها ايضا. 3- نضيف خليط البصل والطماطم والبهارات على الفراخ والبطاطس ونقلبهم جيدا. 4- نقوم بإضافة الخليط في صينيه ونقوم برصها جيد، ثم نقوم بإضافة قليل من الماء. 5- نفتح الفرن ونغطيها وندخلها على درجة حرارة عالية، ثم تاخد غلوتين، ثم نتركها على الشبكة حتى النضج، ثم نقوم بإزالة الغطاء و نطفئ الفرن ونفتح الشواية عليها لتأخذ لون، ثم تقدم.





طريقة جديدة لعمل البطاطس بالفراخ البانيه

مقادير عمل البطاطس بالفراخ البانيه





كيلو بطاطس كيلو فراخ بانيه او اقل حسب الرغبة بصلة مبشورة 2 حبة بصل مقطع حلقات 2 حبة طماطم مبشورة ملح وفلفل اسمر رشة زنجبيل رشة قرفة رشة كاري

طريقة جديدة لعمل البطاطس بالفراخ البانيه 1- نضع البهارات كلها والملح على البصل المقطع حلقات، ونقوم بتقليبه جيدا إلى ان يفقد الماء بداخله، ثم نضيف البصل المبشور والطماطم المبشورة. 2- نغسل الفراخ جيدا، ونقطع البطاطس ونغسلها ايضا. 3- نضيف خليط البصل والطماطم والبهارات على الفراخ والبطاطس ونقلبهم جيدا. 4- نقوم بإضافة الخليط في صينيه ونقوم برصها جيد، ثم نقوم بإضافة قليل من الماء. 5- نفتح الفرن ونغطيها وندخلها على درجة حرارة عالية، ثم تاخد غلوتين، ثم نتركها على الشبكة حتى النضج، ثم نقوم بإزالة الغطاء و نطفئ الفرن ونفتح الشواية عليها لتأخذ لون من الأعلى، ثم تقدم.





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صدور دجاج بالبطاطس والجبن

مقادير صدور دجاج بالبطاطس والجبن



كيلو (1000جم) صدور دجاج مقطعة مكعبات متوسطة الحجم. كيلو (1000 جم) بطاطس مقشّرة، ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم. ½ كيلو (500 جم) جبنة شيدر مبشورة. 2 ثمرة بصل أخضر مقطع شرائح رفيعة. 3 ملاعق كبيرة (45 مل) زيت زيتون. ½ 1 ملعقة صغيرة (7.5 جم) بابريكا. ملعقة صغيرة (5 جم) ثوم بودرة. ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل صدور دجاج بالبطاطس والجبن 1- سخني الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية. 2-في صينية بايركس، ضعي الدجاج و البطاطس ، ثم أضيفي الزيت والبابريكا وبودرة الثوم والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى تختلط المكونات تمامًا. 3-غطي الصينية بورق فويل، ثم ضعيها في الفرن لمدة 50 دقيقة. 4- أزيلي الفويل، ووزعي الجبنة والبصل الأخضر على الوجه، ثم ضعيها في الفرن مرةً أخرى لمدة 5 دقائق حتى تذوب الجبنة.



