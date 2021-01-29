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مرأة

جددي سفرتك بطريقة عمل شوربة بطاطس بالجبنة

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:31 م
طريقة عمل شوربة بطاطس
طريقة عمل شوربة بطاطس بالجبنة
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هاجر هانئ
شوربة بطاطس بالجبنة من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات، نقدم لكم طريقة عمل شوربة بطاطس بالجبنة من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير شوربة بطاطس بالجبنة
بصلة مفرومة
1 حبة كرات مفروم 
بطاطس مكعبات مسلوقة نص سلقة
مرقة دجاج 
زبدة 
زيت 
1 ملعقة كبيرة دقيق 
نصف كوب لبن 
3 قطع بيف بيكون 
شيدر مبشورة 
بصل أخضر 
كريمة حامض 

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طريقة تحضير شوربة بطاطس بالجبنة

-في الطاسة يشوح البيف بيكون في الزبدة مع رشة ملح
-في حلة يشوح البصل في الزبدة مع الكرات والملح والفلفل ويقلب جيدا
- ثم يضاف البطاطس المسلوقة نصف سلقة ثم يضاف ملعقة من الدقيق وتقلب جيدا حتى تختفي
-ثم يضاف المرقة والجبنة ثم يضاف اللبن والساور كريم ويقلب جيدا
-ثم يضاف البيكون المحمر ويقلب جيدا وتقدم أو تهرس حسب الرغبة وتقدم


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