جددي سفرتك بطريقة عمل شوربة بطاطس بالجبنة

شوربة بطاطس بالجبنة من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات، نقدم لكم طريقة عمل شوربة بطاطس بالجبنة من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير شوربة بطاطس بالجبنة
بصلة مفرومة
1 حبة كرات مفروم
بطاطس مكعبات مسلوقة نص سلقة
مرقة دجاج
زبدة
زيت
1 ملعقة كبيرة دقيق
نصف كوب لبن
3 قطع بيف بيكون
شيدر مبشورة
بصل أخضر
كريمة حامض
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طريقة تحضير شوربة بطاطس بالجبنة
-في الطاسة يشوح البيف بيكون في الزبدة مع رشة ملح
-في حلة يشوح البصل في الزبدة مع الكرات والملح والفلفل ويقلب جيدا
- ثم يضاف البطاطس المسلوقة نصف سلقة ثم يضاف ملعقة من الدقيق وتقلب جيدا حتى تختفي
-ثم يضاف المرقة والجبنة ثم يضاف اللبن والساور كريم ويقلب جيدا
-ثم يضاف البيكون المحمر ويقلب جيدا وتقدم أو تهرس حسب الرغبة وتقدم