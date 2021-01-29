جددي سفرتك بطريقة عمل شوربة بطاطس بالجبنة

مقادير شوربة بطاطس بالجبنة

بصلة مفرومة

1 حبة كرات مفروم

بطاطس مكعبات مسلوقة نص سلقة

مرقة دجاج

زبدة

زيت

1 ملعقة كبيرة دقيق

نصف كوب لبن

3 قطع بيف بيكون

شيدر مبشورة

بصل أخضر

كريمة حامض





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طريقة تحضير شوربة بطاطس بالجبنة





-في الطاسة يشوح البيف بيكون في الزبدة مع رشة ملح

-في حلة يشوح البصل في الزبدة مع الكرات والملح والفلفل ويقلب جيدا

- ثم يضاف البطاطس المسلوقة نصف سلقة ثم يضاف ملعقة من الدقيق وتقلب جيدا حتى تختفي

-ثم يضاف المرقة والجبنة ثم يضاف اللبن والساور كريم ويقلب جيدا

-ثم يضاف البيكون المحمر ويقلب جيدا وتقدم أو تهرس حسب الرغبة وتقدم







