عمل شوربة عدس مميزة بطريقة سهلة

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل مميزة لـ شوربة عدس و بطريقة سهلة.





عدس أصفر : كوب ونصف

- الماء : 7 اكواب

- البصل : 1 حبة مقطعة

- الجزر : 1 حبة مقطعة

- الثوم : 4 فصوص

- 2 ثمرة طماطم مقطعة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

1. ضعي العدس والبصل مع الماء والجزر والثوم و الطماطم والكمون في قدر على النار.





2. خففي النار واتركي المكونات تغلي لمدة 25 دقيقة حتى تلين الخضروات.





3. إرفعي القدر عن النار ثم ضعي الشوربة في الخلاط الكهربائي على دفعات، واخلطي حتى تحصلي على مزيج ناعم.



