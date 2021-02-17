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رياضة

تصرف غير لائق من شيكابالا تجاه نجم الاهلي السابق في لقاء الإسماعيلي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:28 م
شيكابالا
شيكابالا
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عمرو ابوبكر
توجه حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الإسماعيلي ولاعب الأهلى السابق للإعتذار إلى شيكابالا بعد كرة التحم فيها اللاعبان، خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليا، إلا أن شيكابالا رفض اعتذار حسين السيد  ودفعه دفعة قوية من رأسه وتدخل الحكم لفض الأمر دون اشهار بطاقات لأحد اللاعبين.

انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة الزمالك والاسماعيلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز. 

بدأت المباراة بحماسة شديدة من الإسماعيلي الذي وصل لمرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك في كرة طويلة ولكن دون خطورة على المرمى. 

ووصل الزمالك لأول مرة في المباراة لمرمى الإسماعيلي في الدقيقة 3 عن طريق أحمد فتوح من الجبهة اليسرى الذي مرر كرة عرضية طويلة ولكن أبعدها دفاع الدراويش عن مرماهم. 

طلب لاعبي الإسماعيلي من محمود البنا حكم المباراة احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 5 بعد سقوط محمد الشامي داخل منطقة جزاء الزمالك، ولكن أشار الحكم باستمرار اللعب. 

سقط طارق حامد لاعب وسط الزمالك داخل أرضية الملعب بعد التحام قوي مع يوسف اوباما ومحمد حسن وخرج من الملعب لتلقي العلاج.

وحاول الاسماعيلي تنظيم هجمة خطرة على مرمى الزمالك في الدقيقة 9 من عمر المباراة ، ولكن لم يتمكن من عبور السدود المنيعة التي صنعها دفاع الأبيض. 

ولم يسيطر أحد الفريقين على الكرة كثيرًا ولكن بدت خطورة الزمالك أكبر على مرمى الدراويش.

ونظم الزمالك الهجمة الأولى على مرمى الاسماعيلي، في الدقيقة 13 انتهت بتسديدة قوية من زيزو ولكن ترتطمك بأقدام مدافع الاسماعيلي ومرت بسلام على مرماهم.

وصل الاسماعيلي مرة أخرى الى مرمى الزمالك في الدقيقة 17 وشكل خطورة كبيرة على دفاع الأبيض، ولكن لم يستطيع تسديد الكرة على مرمى أبو جبل .

هدأت الأمور قليلًا لالتقاط اللاعبين أنفاسهم في الدقيقة 20 من عمر المباراة، وحارت الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين.

وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في المباراة وكانت من نصيب محمد حسن لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 22 بعد تدخله العنيف مع شيكابالا.

حاول شيكابالا الإعتماد على مهارته الفردية، وتوغل بين دفاعات الإسماعيلي في الدقيقة 23 ودخل الى منطقة الجزاء ومرر كرة رائعة لـ أحمد فتوح الذي منحها لسيف الدين الجزيري الذي سددها قوية ولكن تصدى لها حارس المرمى. 

وتلقى محمد صادق لاعب الإسماعيلي البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 27 بسبب اعتراضه أحمد فتوح من الجبهة اليسرى بقوة.

وأخطأ أبو جبل في كرة خطيرة من امام مرماه وانفرد به محمد الشامي الذي راوغه وسدد كرة "شيب" من فوق أبو جبل ولكنها خرجت بعيد عن المرمى وحرمت الإسماعيلي من هدف التقدم.

واعترض الجهاز الفني للاسماعيلي على حكم المباراة بعد الانذار الثالث للاعبي الدراويش، وتوجه حكم المباراة محمود البنا لتحذير الجهاز الفني بعدم الإعتراض لسير المباراة كما يرام.

سقط حسين السيد لاعب الإسماعيلي بعد تدخل قوي من شيكابالا أمام منطقة جزاء الدراويش، منع خلالها حسين السيد هجمة قوية من شيكا. 

وأجرى الإسماعيلي أول تبديل يعتبر اضطراريًا، بخروج محمد حسن مصابًا بآلام في العضلة الخلفية.


وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل
خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح – حازم إمام.
 خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبدالرازق "شيكابالا"
 خط الهجوم: سيف الجزيري


و يضم تشكيل الاسماعيلي كل من:

حراسة المرمى: محمد فوزي 
خط الدفاع: عبدالله جمعة عواض – أحمد فتحي  -  مروان صحراوي – حسين السيد
خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل - محمد صادق – محمد الشامي
خط الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو

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