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فن

مي عمر تروج لحلقتها مع منى الشاذلي

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:33 ص
مي عمر
مي عمر
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مصطفى كرم

روجت الفنانة مي عمر، عبر حسابها بـ "إنستجرام" لحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي  مساء الجمعة المقبل.

ونشرت مي عمر مجموعة من الصور لها وعلقت قائلة: "انتظروني مع #معكم_مني_الشاذلي  يوم الجمعة المقبل الساعة التاسعة مساء على شاشة CBC" .

تحل الفنانة مي عمر ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، للحديث عن كواليس واسرار مسلسل لؤلؤ، وتصاحبها الفنانة هدير عبد الناصر.

مسلسل لؤلؤ  تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

 

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