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بين الناس

قطع المياه في عدد من مناطق الزيتون ومصر الجديدة.. السبت

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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منار نور
تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق:

أولًا منطقة الزيتون (شارع الكابلات - عزبة مرسي خليل - مساكن الاميرية – شارع المطرية - شارع الصحة
- ميدان النعام - شارع ترعة الجبل الغربي).

ثانيًا منطقة مصر الجديدة (شارع السباق – اسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع اسوان - شارع هارون - ميدان الاسماعيلية - روكسي ومتفرعاته - شارع الاهرام ومتفرعاته – الاتحادية - قصر البارون).

وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 20/ 2/ 2021 وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.
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