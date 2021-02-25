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أخبار العالم

عمان.. وزير الصحة: الوضع مقلق ومؤلم للغاية.. حالات الإصابة بـ كورونا فى تصاعد

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:26 ص
وزير الصحة العماني
وزير الصحة العماني
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أمينة الدسوقي
قال الدكتور أحمد السعيدي، وزير الصحة العماني، إن السلطنة سجلت 288 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتا إلى أن السلطنة حجزت 200 ألف جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون".


جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".


وأوضح وزير الصحة العماني، وفقا لما نقلته "الشبيبة"، أنه من المؤسف أنه من منتصف يناير وحتى الآن بدأت الأعداد تتصاعد وأعداد المنومين بدأت تتخذ منعطفًا خطيرًا، مضيفا أن وحدات العناية المركزة عادت لتكون تحت ضغط متواصل والوفيات في تواصل.


وأكد السعيدي أن العديد ممن وُضِعوا في الحجر المؤسسي يتهربون من التقيد بالإجراءات الصحية، لافتا إلى أن الوضع الوبائي يشير إلى أن واقع الحال مقلق ومؤلم للغاية وبدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ منتصف يناير وحتى الآن بالتصاعد.
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