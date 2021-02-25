فيديوجراف.. مش هتعرفهم.. مشاهير قبل وبعد الشهرة

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الكثير من النجوم والنجمات اختلف مظهرهم قبل الشهرة ودخول التمثيل وبعد النجومية حيث أجرى الكثيرون العديد من عمليات التجميل والبعض الآخر اكتفى بتغيير من تصميم ملابسهم حتى يتواكب مع العصر الحديث بينما البعض الآخر لجأ إلى استخدام مساحيق التجميل لدرجة أنها جعلت المشاهدين لم يتمكنوا من التعرف عليهم إلا بعد التدقيق.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول بعض النجوم قبل وبعد الشهرة وكيف أصبح شكلهم من خلال الفيديوجراف التالي.

أثارت صورة مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال موجة كبيرة من الجدل وذلك بعد أن نشر بيكا صورة له ولعمر قبل الشهرة وبعدها والتي كشفت عن مفارقة كبيرة بين المرحلتين.