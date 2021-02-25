فيديوجراف .. لم تحلق أبدا .. قصة امرأة أطلقت شعر شاربها وحاجبيها

قررت فتاة دنماركية التحرر من عبودية العادات المجتمعية وذلك من خلال اطلاق شعر شاربها وحاجبيها والسير بطبيعتها دون إجراء أي تغيير على ملامح وجهها أو استخدام أي من مساحيق التجميل .





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أكدت الدنماركية إلدنيا جاجانجاك انها بالرغم من الانتقادات التي واجهتها بسبب مظهرها إلا أنها لا تشعر بالخجل من جراء ما فعلته بإطلاق شاربها وحاجبيها على طبيعتهما كمان انها تدعو باقي النساء الي تقليدها والتحرر من العادات والتقاليد التي تعتبرها مضيعة للوقت .



