إزاي تحافظ على عفشة عربيتك من المطبات والاحتكاك.. اعرف الطريقة

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وتعتبر الصدادات من أفضل الوسائل لحماية السيارة من المطبات حيث أنها مفيدة لتقليل انخفاض السيارة مع الحمولة لكنها لا تغير ارتفاع السيارة على الأرض، كما يمكنك تركيبها بكل سهول بعد فك المساعد، ووضعها بداخله وإعادة تركيبه.





بالنسبة للصدادات داخل فيتم تركيب الصدادات داخل المساعد، بحيث يستطيع المساعد أن يتحرك حتى آخر مساره، فلا تهبط السيارة على الأرض أبدا.كما نصح الخبراء أصحاب السيارات أن يختاروا الطرق الخالية من المطبات بقدر الإمكان، وتهدئة السرعة قبل أخذ المطب حتى لا تتأثر السيارة والعفشة من الاحتكاك.