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سيارات

إزاي تحافظ على عفشة عربيتك من المطبات والاحتكاك.. اعرف الطريقة

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:02 م
مطبات السيارة
مطبات السيارة
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أماني نوار
المطبات هي عبارة عن مرتفعات مختلفة توضع في عدة أماكن في الطرق، والسبب هو إجبار السيارات على تخفيف سرعتها خصوصا في الأماكن السكنية، وأمام المدارس حتى يتمكن الأطفال من عبور الطريق، وعلى الرغم من ضرورة وضع المطبات إلا أنها تسبب كوارث للسيارات عندما تكون غير مطابقة للمواصفات المناسبة.

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وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد "أبرز الحلول لحل مشكلة احتكاك السيارة بالمطبات .


يجب على سائق السيارة اختيار الطرق البسيطة للحفاظ على السيارات، وذلك عن طريق تركيب الصدادات، أو استخدام السوست ذات الأعلى ارتفاعا، ولكن في حال استبدال سوستة بسوستة أخرى من نوع آخر، ولكن على قائد السيارة أن يعلم أن السوستة مصممة لحمل سيارة أخف وزنا من سيارتك، وهذا قد يتسبب في مشاكل لذلك تأكد من السوست المناسبة لسيارتك.

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بالنسبة للصدادات داخل فيتم تركيب الصدادات داخل المساعد، بحيث يستطيع المساعد أن يتحرك حتى آخر مساره، فلا تهبط السيارة على الأرض أبدا.

وتعتبر الصدادات من أفضل الوسائل لحماية السيارة من المطبات حيث أنها مفيدة لتقليل انخفاض السيارة مع الحمولة لكنها لا تغير ارتفاع السيارة على الأرض، كما يمكنك تركيبها بكل سهول بعد فك المساعد، ووضعها بداخله وإعادة تركيبه.

كما نصح الخبراء أصحاب السيارات أن يختاروا الطرق الخالية من المطبات بقدر الإمكان، وتهدئة السرعة قبل أخذ المطب حتى لا تتأثر السيارة والعفشة من الاحتكاك.
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