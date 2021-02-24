ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كيف تتجنب الوقوع في أضرار المطبات الصناعية؟

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:12 ص
اضرار المطبات الصناعية
اضرار المطبات الصناعية
Advertisements
صبري طلبه

تشكل المطبات الصناعية أهمية كبيرة، كونها وسيلة مناسبة لتهدئة السرعة، أو تجاوز أحد التقاطعات بسلاسة، و ربما تكون نقطة آمنة لعبور المشاة، ولكن يقع البعض من قائدي السيارات في العديد من المشكلات جراء هذه المطبات، وذلك إذا لم تتبع الطريقة الصحيحة لعبورها.

 

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بالأضرار الناتجة عن تجاوز المطبات الصناعية بطريقة غير صحيحة.

 

1- تلف ممتص الصدمات

عند تجاوز أحد المطبات بطريقة غير صحيحة، فهذا يعني أن ممتص الصدمات "المساعدين" ربما قد تعرض إلى مشكلة كبيرة، نتيجة عن الصدمة القوية، ومن الضروري أن تقوم بفحص مساعدين السيارة جيدًا، لتجنب اعراض التلف و التي من السهل اكتشافها عند رؤية تسريب للزيت داخل جسم "المساعد".

 

2- تلف قواعد المحرك

مع كثرة تعرض السيارة لاختبارت الطرق الوعرة، أو تجاوزها للمطبات الصناعية بطريقة غير مثالية، فقد يحدث ذلك تلف قواعد المحرك، و من ثم تتعرض سيارتك لمشكلات اهتزاز المحرك.

 

3- تفكك الصواميل و مشكلات "العفشة"

من المشكلات شائعة الحدوث أيضًا هي تعرض اجزاء "عفشة" السيارة إلى التفكك الداخلي، و من الأفضل أن نقوم من وقت إلى آخر بزيارة أحد مراكز الصيانة، أو محطات الوقود التي تقدم خدمة صيانة و تربيط أجزاء السيارة، وذلك لتجنب هذه المشكلات على الطريق، ولتفادي سماع أصوات الاحتكاكات، والتي تقلق قائدي السيارات.

 

و من العناصر المؤثرة عند تجاوز المطبات الصناعية بطريقة غير صحيحة، هي انحراف السيارة و فقدانها عنصر الاتزان، أو تلف صندوق مقود الحركة "علبة الدركسيون"، أو تعرض المقصات و ممتص الصدمات إلى الكسر، و قد تحدث أيضًا مشكلة لا نحب أن نراها و هي انقلاب السيارة، ولذلك ننصح دائمًا بأن يتبع قائدي السيارات القواعد المرورية والالتزام بالسرعات المقررة، و الانتباه جيدًا لمجريات الطريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على أعراض تلف مقصات السيارة

حل مشكلة "رجة" السيارة عند تشغيل المكيف

أسباب تعطل الإيرباج في السيارة

كيفية حماية جنوط السيارة من السرقة.. ونصائح ذهبية للحفاظ عليها

التصرف الصحيح للتعامل مع تعليق دواسة الوقود من

أشهر الأصوات المزعجة بالسيارة.. ما أسبابها؟

ترشيحاتنا

بندفع فلوس في اللاعيبة ليه .. أحمد عيد عبد الملك يعلق على تعادل الزمالك مع توينجيت السنغالي

بعد تعادل الزمالك وتوينجيت .. مرتضى منصور يعتذر لـ موريتانيا

عبد الجليل : الأهلي لم يحترم سيمبا.. وبواليا غير صالح

ليبيا.. انفجار بمعسكر المنشآت الحيوية في طرابلس

حاول التعدي عليها فرفضت فقتلها.. نهال ابنة المنوفية ضحية جارها

أخبار الأهلي .. هزيمة مفاجئة أمام سيمبا.. انفعال موسيماني.. وتعليق مهاجم الفريق التنزاني على الهدف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. أب وأم يكتشفان 5 آلاف قرص مخدر داخل لعبة أطفال.. تفاصيل وصور

دفعها من أعلى جبل.. فيديو يوثق اللحظات الأخيرة في حياة سيدة حامل قبل مقتلها على يد زوجها.. شاهد

مع تقلبات الجو.. 3 مشروبات تدفيك وتشعرك بالطاقة