كيف تتجنب الوقوع في أضرار المطبات الصناعية؟

تشكل المطبات الصناعية أهمية كبيرة، كونها وسيلة مناسبة لتهدئة السرعة، أو تجاوز أحد التقاطعات بسلاسة، و ربما تكون نقطة آمنة لعبور المشاة، ولكن يقع البعض من قائدي السيارات في العديد من المشكلات جراء هذه المطبات، وذلك إذا لم تتبع الطريقة الصحيحة لعبورها.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بالأضرار الناتجة عن تجاوز المطبات الصناعية بطريقة غير صحيحة.

1- تلف ممتص الصدمات

عند تجاوز أحد المطبات بطريقة غير صحيحة، فهذا يعني أن ممتص الصدمات "المساعدين" ربما قد تعرض إلى مشكلة كبيرة، نتيجة عن الصدمة القوية، ومن الضروري أن تقوم بفحص مساعدين السيارة جيدًا، لتجنب اعراض التلف و التي من السهل اكتشافها عند رؤية تسريب للزيت داخل جسم "المساعد".

2- تلف قواعد المحرك

مع كثرة تعرض السيارة لاختبارت الطرق الوعرة، أو تجاوزها للمطبات الصناعية بطريقة غير مثالية، فقد يحدث ذلك تلف قواعد المحرك، و من ثم تتعرض سيارتك لمشكلات اهتزاز المحرك.

3- تفكك الصواميل و مشكلات "العفشة"

من المشكلات شائعة الحدوث أيضًا هي تعرض اجزاء "عفشة" السيارة إلى التفكك الداخلي، و من الأفضل أن نقوم من وقت إلى آخر بزيارة أحد مراكز الصيانة، أو محطات الوقود التي تقدم خدمة صيانة و تربيط أجزاء السيارة، وذلك لتجنب هذه المشكلات على الطريق، ولتفادي سماع أصوات الاحتكاكات، والتي تقلق قائدي السيارات.

و من العناصر المؤثرة عند تجاوز المطبات الصناعية بطريقة غير صحيحة، هي انحراف السيارة و فقدانها عنصر الاتزان، أو تلف صندوق مقود الحركة "علبة الدركسيون"، أو تعرض المقصات و ممتص الصدمات إلى الكسر، و قد تحدث أيضًا مشكلة لا نحب أن نراها و هي انقلاب السيارة، ولذلك ننصح دائمًا بأن يتبع قائدي السيارات القواعد المرورية والالتزام بالسرعات المقررة، و الانتباه جيدًا لمجريات الطريق.