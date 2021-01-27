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سيارات

في 3 خطوات فقط.. كيفية الحفاظ على محرك سيارتك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:58 ص
محرك السيارة
محرك السيارة
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صبرى طلبه
يلعب محرك السيارة دورًا كبيرًا حول القيام بالعديد من المهام والقدرات الفنية، فهو صاحب العديد من الأوامر الخاصة بمنظومة الانطلاق، وربما يصاب قائدو السيارات بانزعاج كبير في حالة حدوث تلفيات أو مشكلات نالت من عزم هذا الجزء الهام، والذي يعد بمثابة الأب الروحي للسيارة.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح الخاصة بقائدي السيارات لكيفية الحفاظ على محرك السيارة.

1- زيت المحرك 

من الضروري أن تكون معنا مفكرة أو مدونة صغيرة يسجل بداخلها موعد تغيير زيت المحرك، وذلك للحصول على أداء مميز  والتمتع بعمر افتراضي أطول له و لحالة الأجزاء المعدنية الداخلية، و غالبًا تكون المدة المناسبة لتغيير هذا الزيت بين 5 آلاف  و 10 ألاف كيلو، وذلك بحسب درجة اللزوجة المستخدمة، ويفضل أن تتم عملية تغييره قبل موعدها المحدد ببعض الكيلومترات.

2- قياس الزيت 

يجب على جميع قائدي السيارات التوقف قليلا لقياس مستوى زيت المحرك من وقت إلى آخر، وذلك لتفادي مشكلات نقصانه أو زيادته عن المعدل المطلوب، و يجب أيضا متابعة لونه و مستوى اللزوجة.

3- سوائل التبريد 

تشكل سوائل التبريد أهمية كبيرة لمنظومة عمل المحرك، فهي تقوم بإعطائه درجة الحرارة الملائمة، وذلك عبر الهيكل المعدني الردياتير، وقربة المياه البلاستيكية، ومن الضروري أن نتبع مواعيد فحصهم الدوري بعناية شديدة، والاهتمام أيضا بمروحة التبريد والتأكد من عملها بصورة طبيعية وسلسة .
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