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سيارات

خليك جاهز .. أهم النصائح لمواجهة مخاطر الشبورة على الطريق

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:59 ص
.خليك جاهز .. أهم
.خليك جاهز .. أهم النصائح لمواجهة مخاطر الشبورة على الطريق
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صبري طلبه
تعرضت العديد من مناطق الجمهورية في صباح أمس إلى حالة شديدة من انعدام الرؤية، والسبب في ذلك مشكلات الشبورة الجوية، والتي تعتبر من أخطر الأمور المتعلقة بفصل الشتاء، التي تؤثر على قائدي السيارات بكافة الطرق المختلفة، سواء كانت داخل المدينة أو على الطرق السريعة والوجه البحري والقبلي.

وفي اطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح لقائدي السيارات لتجنب مشكلات الشبورة الجوية و تجاوزها بسلام.

1- زيادة الرؤية 
من الأمور الضرورية أن نهتم جيدا بالحالة العامة لمصابيح السيارة، فهي وسيلة مثالية تمنحنا أفضلية الرؤية وكشف الطرق، ليست المصابيح الأمامية فقط كافية للحماية، بل المصابيح الخلفية أيضا لها عامل هام للغاية، ففي حالة التوقف أو إعطاء أمر الانتظار يكون ذلك أحد المؤشرات الهامة لقائد السيارة القادم من الخلف، ليأخذ التدابير اللازمة ويتجنب مخاطر الاصطدام.

2- الالتزام بالسرعات المقررة 
في كافة الأحوال لابد أن نتبع السرعات المرورية المقررة، وذلك لتفادي كافة المخاطر، ولكن في حالة الضباب أو الشبورة الكثيفة فلابد من تهدئة السرعة قدر المستطاع، حتى نكون في زاوية آمنة على الطريق.

3- التوقف الحتمي 
عند الانعدام التام للرؤية، فلابد أن نتوقف تمامًا عن السير و اتخاذ الجانب الأيمن من الطريق والتوقف عن القيادة، ثم المواصلة بعد أن تتحسن الرؤية.

4- استخدام إشارة التنبيه 
يفضل أن نستخدم آلة التنبيه من وقت إلى آخر، حتي نلفت أسماع قائدي السيارات من حولنا، لتجنب الانحرافات المرورية الناتجة عن الرؤية السيئة، ويفضل أيضًا تفعيل زر الإنتظار حتى يتمكن من حولنا برؤيتنا ولكي نتفادى أخطار التصادم.
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