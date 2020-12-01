خلي بالك .. أفضل 5 نصائح لعبور المطبات الصناعية

يقابل قائدو السيارات العديد من المواقف الصعبة والبطل الرئيسي في هذا الأمر هو المطب الصناعي، والذي قد ينتج عنه ارتباك حركي شديد ناتج عن المفاجأة الصادمة، ومن الممكن أن يرتبك قائد السيارة أمامها خاصة اذا كان يسر على سرعات كبيرة.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أفضل النصائح الخاصة بقائدي السيارات اذا قابلك أحد المطبات الاصطناعية وكيفية التعامل معها بحرفية تامة، و أيضًا عناصر القيادة الآمنة.





1- اليقظة والانتباه

تعتبر هذه النقطة من أهم عوامل السلامة على وجه العموم، فمن الضروري أخذ كافة سبل الحذر والحيطة اذا كنت داخل السيارة وتنطلق بها الى رحلتك الخاصة، ومن الأفضل الانتباه جيدا وعدم الانشغال بغير الطريق ، فمن الممكن أن يقابلك مطب اصطناعي يربك جميع حساباتك ويضع في موقف خطير.





2- السرعة الزائدة

يجب على قائدي السيارات الالتزام بكافة السرعات المرورية الخاصة بالطريق، لما ينتج عن تجاوزها من أخطار كبيرة من بينها مقابلة أحد المطبات الاصطناعية، فيصعب عليك أمر التوقف قبل فوات الاوان.





3- اللوحات المرورية

من الضروري الانتباه جيدًا إلى كافة العلامات المرورية الخاصة بالطريق، والتي من بينها لوحات تحذيرية تفيد بأن هناك مطب اصطناعي على بعد مترات، وهذه اللوحات المرورية قد تيسر عليك الأمر كثيرا وتجنبك مواقف خطيرة نحن في غنى عنها، فمن الضروري اتباعها جيدًا والالتزام بكل قوانين الطريق والقواعد المرورية.





4- مرحلة المواجهة

اذا واجهت مصطب اصطناعي وكانت هذه المقابلة حتمية، فلابد من البقاء على توازنك النفسي وخلق حالة ثبات انفعالي جيدة تتيح لك عبور هذا الموقف بسلام، ومن أهم هذه العوامل أن تقبض بيدك جيدًا على مقود الحركة "الدركسيون" لضمان عدم انحراف السيارة، وأيضًا استخدام الفرامل بحد مسموح قبل عبور المطب وتركها تمامًا عند المقابلة لتجنب انفعالات أنظمة التعليق الناتجة عن ذلك الأمر.





5- فحص السيارة