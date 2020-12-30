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سيارات

خلى بالك.. أسباب ظهور فقاعة الإطارات المزعجة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
تعرف على أسباب ظهور
تعرف على أسباب ظهور فقاعة الاطارات المزعجة
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صبري طلبه
تعتبر الإطارات من أهم الأجزاء المسؤولة عن أوامر السير والانطلاق، فهي تشكل أهمية كبيرة للمنظومة الحركية الخارجية للسيارة، والتي تستمد قوتها من المصنع الميكانيكي الداخلي وأنظمة التعليق، ومن الضروري للغاية أن نتبع عناصر العناية بهذا الجزء الهام والذي يعد هو صاحب المهام الشاقة على كافة مستويات الطرق، ولكن هناك أمور عديدة تتسبب في إزعاج قائد السيارة، والتي يترتب عليها مشكلات تنال من قوة الاطارات، أبرزها فقاعات الاطار البارزة أو بيضة الإطار.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح الخاصة بقائدي السيارات لتجنب الوقوع في مشكلات فقاعات الإطارات.

1- الطريقة الصحيحة لإصطفاف السيارة 
نعلم أن عملية اصطفاف السيارة تبدو معقدة لدى البعض، ولكن إذا كنت تريد إتمامها بإحترافية فعليك ضبط المرايات الجانبية جيدا، أو استخدام مستشعرات الركن، وذلك لتجنب الإصطدامات القوية الواقعة على الهيكل الخارجي للإطار، فمع كثرة هذه التصادمات بالأجزاء الصلبة مثل الأرصفة تظهر مشكلة فقاعات الاطار على المدى البعيد، ويعد ذلك من أول العوامل المؤثرة وأشهرهم.

2- التواءات الجنوط 
سواء كنت تستخدم الجنط الأصلي للسيارة أو جنط أخر من اقتنائك، فعليك أن تتأكد من وقت إلى آخر بأن الجسم المعدني الخارجي مستوي تماما ولا يعاني من أي التواءات أو تعرجات، لأن هذه العوامل يمكنها أن تنال بشدة من إطار سيارتك و ينتج عنها مشكلة فقاعات الإطار. 

3- تجنب المطبات القاسية والأراضي الوعرة  
حتى تتمتع بعمر افتراضي أطول لإطار سيارتك، عليك إختيار طبيعة أراضي السير، وذلك لتجنب الحفر والمطبات القاسية والتي يمكنها أن تعجل من ظهور هذه المشكلة.
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