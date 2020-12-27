11 نصيحة للقيادة في الشبور المائية

تعتبر الشبورة المائية من أكثر الظواهر التي تعوق أصحاب السيارات أثناء القيادة في الصباح ، وللتغلب على هذه المشكلة قدم خبراء في عالم السيارات بعض النصائح للتعامل معها .





1-يجب متابعة الحذيرات الخاصة بالأرصاد الجوية قبل الخروج من المنزل

2-حاول أن تهدأ السرعة بصورة تتناسب مع مستوى رؤيتك الافقية على الطريق

3-يجب إضاؤة جميع الانوار الخاصة بالسيارة ، وذلك معوجود النور الامامي في الوضع المنخفض حتى لاتتعرض لإنعكاس الضوء

4- يجب زيادة مسافة التتبع بينك وبين الأخرين على الطريق

5-ضرورة الإلتزام بحارتك المرورية مع الاسترشاد بالخطوط الارضية

6- الحفاظ على السير في الحارة الوسطي قدر المستطاع

7 يجب أن تقتج النوافذ بشكل جزئي مع درجة تمنع تكثف الماء على الزجاج

8- استخدم آلات التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا

9-واظب على استخدام آلات التنبية على فترت متقطعة

10- يجب الإستجابة إلى تعليكان رجال المرور على الطرق

11 – أما في حالة حدوث أي عطل يجب أن تتوقف في الحارة اليمنى وتشغيل كافة الأنوار



كما نصح الخبراء الخروج في الشبورة يجب أن يكون في الضرورة فقط خاصة إذا كانت الشبورة كثيفة ، بالاخص الأشخاص اللذين يعيشون في الاماكن الزراعية ، أو على الطرق السريعة تجنبا للخطر .







