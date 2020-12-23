المرور: تشكيل غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة على الطرق السريعة

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء، محمود عبدالرازق، أنها تتابع بشكل مستمر، حركة السيارات على الطرق بين المحافظات والطرق السريعة؛ وذلك بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بظهور شبورة خلال الأيام المقبلة على الطرق السريعة والمحاور الرابطة بين المحافظات.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بجميع المواطنين باتباع تعاليم القيادة الآمنة وتوخي الحذر خلال القيادة، وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أنها عززت من تواجد الخدمات على الطرق تنفيذا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.





وأنشأت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات طارئة لمواجهة أي آثار للشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالي.





وحرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور،على التنسيق مع إداراتها على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عملياتها.



