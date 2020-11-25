خلي بالك.. مميزات وعيوب مثبت السرعة في سيارتك

السيارة عالم السيارات التى يبحث عنها الكثير، وبفضل التطور التكنولوجي الدائم أصبح هذا الأمر متوفرًا في العديد من الإصدارات الجديدة لشركات السيارات ، ليتحول إلى عنصر أساسي في منظومة الرفاهيات والتحكم، إلا أنه مع كل المميزات الخاصة به توجد مشكلات كارثية قد يقابلها قائد السيارة بسبب مثبت السرعة. لا جدال أن مُثبّت السرعة الخاص، أحد أقوى أنظمة التحكم في





فى إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري مميزات وعيوب هذا الجزء الخطير.





مميزات مُثبّت السرعة :





1- تخفيض استهلاك الوقود

من أفضل مميزات مثبت السرعة هي حساب معدل الوقود المناسب للاحتراق، وتنظيم هذه المعادلة وتحويلها إلى أفضل صورة، باستهلاك أقل في نسبة الوقود عن الاستخدام الشخصي، فربما يزيد قائد السيارة من الضغط على دواسة البنزين ويترتب على ذلك احتراق أكبر و استهلاك أعلى نحو الوقود.





2- الراحة والرفاهية

عند قطع السيارة لمسافات طويلة فحتمًا سيؤثر ذلك على قائد السيارة، ويتطلب عضلات رجل قوية واعصاب قادرة على تحمل هذه المسافات، ومن أفضل مميزات مثبت الحركة هي الراحة التامة وإعطاء أمر للسيارة بالانطلاق نحو السرعات المحددة، وايقاف السيارة بأمر الفرامل فقط .





3- بقاء محرك السيارة في حالة جيدة

إذا كنت من معتادي استخدام مثبت السرعة، فسيكون ذلك أفضل لمحرك سيارتك على المدى البعيد، وذلك بسبب إعطاء المحرك أمر ثابت على عكس الإشارات المترددة بين زيادة السرعة عن النسبة المسموحة وانخفاضها، فمع تكرار هذه العملية فسوف تؤثر بشدة على العمر الافتراضي لمحرك السيارة.





- عيوب استخدام مُثبّت السرعة





1- الانتباه من المنحدرات

في حالة تفعيل مثبت السرعة، عليك الانتباه جيدًا من المنحدرات والدورانات، وحساب وقت توقف السيارة حتى لا تقع في مشكلات كبيرة تنتج عنها حادثة سير مؤلمة.





2- الطريق المناسب

اختيار الطريق له عامل مهم عند استخدام هذه الخاصية، فلابد أن يكون طريق ممهد ومستوى، والابتعاد تمامًا عن فكرة تفعيله اذا كان الطريق مبلل وعليه بقع زيتية.





3- حالات النعاس