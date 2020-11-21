3 حالات لـ غرق السيارة.. نصائح هامة لإنقاذها من مياه الأمطار والحفاظ عليها

ينشر موقع "صدى البلد"، نصائح هامة للتصرف في حالات غرق السيارات بمياه الأمطار.





وتتلخص الخطوات المفترض اتباعها مع السيارات الغارقة في مياه الأمطار في 3 عناصر، في حالة تحرك السيارة، وفي حالة الانتظار، وفي حالة غرق السيارة بالكامل.





الحالة الأولى - إذا كانت السيارة متحركة





- في حالة ظهور بركة مياه أمامك الأصح الرجوع وعدم استكمال الطريق.





- إذا لم يكن هناك طريق آخر يجب الدخول إلى المياه بكل بطء مع إنارة الشبورة والانتظار، وذلك لتبريد الأجزاء الساخنة من العفشة والموتور تدريجيا وكذلك عدم رفع مستوي المياه بسرعة إلى الأجزاء العليا مع السرعة مما يتسبب في عطلها.





- عدم السير في منتصف الطريق.





- السير حتى وصول المياه لأسفل الباب فقط.





- بعد الخروج يجب رفع السيارة في محطة صيانة ورش كافة المفصلات بالسولار أو الزيت.





الحالة الثانية - إذا كانت السيارة غير متحركة وثابتة





- يجب رفع السيارة لمكان مرتفع، في أي مكان آخر.





- إذا كانت المياه ستغمرها في اي حال، يجب رفع البطارية أو فصل الكابلات عنها.





الحالة الثالثة - في حالة وصول المياه لارتفاع مستوى التابلوه





- فصل البطارية وإخراجها من السيارة





- عدم محاولة تشغيل الموتور





- السيارة المانويل "أنزل فرامل اليد ومور الغيار وحركها على ونش"





- السيارة اوتوماتيك "جنب عصا الفتيس في مكان اسمه release ترفعه وتدخل مفك عادة او مفتاحا وتحرك العصا لوضع الـ N ومن ثم ترفعها على ونش"





- فك صالون السيارة بأكمله "كراسي ودواسات وفيبر العتب والقوائم وفرش الابواب والتابلوه والمفاتيح، ودرج التابلوه، واخراجهم.





- غسل السيارة والموتور والفرش والدواسات بالماء والمنظف ثم بماء لازالة املاح مياه الامطار





- استخدام خرطوم هواء بضغط عال لتجفيف السيارة من الداخل وترك الصالون والاجزاء الاخري في مكان مشمس او جيد التهوية لمدة أسبوع





- فك ضفيرة الكهرباء بأكملها وغسل كافة "الفيش" بمياه مقطرة ثم هواء مضغوط ومنظف الكترونيات





- فك العدادات والكاسيت والشاشات وكافة الحساسات وتنظيفها





- تنظيف مجري الزجاج والكوالين وتنظيفها بـ DW 40





- فك كمبيوتر السيارة والكنترول وغسل البورد بماء مقطر ثم تنشيفها بـ خرطوم هواء ساخن





- تغيير كافة فلاتر السيارة





- تغيير البوجيهات وكافة سلوكها





- تغيير زيت السيارة





- تنظيف البوابة وغرف الحريق بمنظف "كربراتير" قم بـ WD 40 ثم خرطوم الهواء





- فك الدينامو والمارش واجراء صيانة لهما





- صيانة للتكييف وتغيير سيور السيارة بالكامل





- وقبل اعادة كل شيء يجب التأكد من تجفيف كل قطع السيارة





- فحص السيارة ومعالجة البارومة اذا وجدت





- بعد توصيل الكنترول يجب فتح الكونتاك وقراءة بيانات السيارة والاعطال





- بعد ذلك يجب وضع السيارة على جهاز كمبيوتر وقراءة أعطالها





وفي ذات السياق وجهت وزارة الداخلية إلى المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.





كما رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.





وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:





١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.

٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.

١٠-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.