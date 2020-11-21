الأرصاد تحذر من عدم استقرار بالأحوال الجوية وسقوط أمطار اليوم.. فيديو

قالت الدكتور إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد ، بهيئة الأرصاد الجوية ، إن ما تشهده المحافظات من تقلبات جوية ، يتناسب مع طبيعة ، فصل الخريف ، نظرا لأن الطقس يكون غير متوقع ، في أغلب الأيام .





وأضافت الدكتورة إيمان شاكر ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن فصل الشتاء لم يبدأ بعد ، ومن المقرر أن يبدأ ،خلال شهر.





وأشارت وكيل مركز الاستعار عن بعد ، بهيئة الأرصاد الجوية ،إلى أن الهيئة أعلنت عن حالة عدم الاستقرار ، منذ يوم الخميس ، والتي تستمر ، وحتى اليوم ، السبت .





ولفتت "شاكر" إلى أن أمس ، كان ذروة عدم الاستقرار ، على محافظات الوجه البحري ، لتمتد على محافظة القاهرة ، مضيفة "أمطار أمس بالقاهرة متوسطة وليست شديدة " .





وأكدت أن حالة عدم الاستقرار ، وهطول الأمطار ، مستمرة ، حتى اليوم ، ولكن أقل حدة ، من الأمس .





وتابعت أنه بدءا من الغد سيبدأ الطقس في التحسن على الوجه البحري ، مع أمطار خفيفة ، وشابورة صباحا .





وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، منذ أيام ، إننا نشهد طقسا لطيفا جدًا خلال ساعات النهار، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.





وناشدت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، معقبة: "يفضل يكون معانا جاكت في الخروج اثناء الليل وللأطفال أثناء الذهاب للمدارس في الصباح الباكر".





وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تواجد الشبورة المائية وخاصة على الطرق السريعة والطرق الزراعية، مطالبة بالقيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة المائية، منوهة بأن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية تستمر اليوم وغدًا، على أن تعود الأمطار لغزارتها الخميس لنشهد أمطار متوسطة لغزيرة وخاصة على السواحل الشمالية للبلاد أو الوجه البحري.





وأوضحت إيمان شاكر، أننا سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نهاية الأسبوع الجاري لنشهد امطارا ونشاطا للرياح، مشيرة إلى أننا يفصلنا شهر عن بداية فصل الشتاء وسوف نشهد حالات عدم استقرار خلال هذه الفترة، مناشدة بمتابعة النشرات الجوية باستمرار.



