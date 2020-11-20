قطّعوا جسمه.. مقتل طالب على يد 3 متحرشين بشقيقته في حدائق القبة

لقي شاب مصرعه على يد ٣ شباب منطقة حدائق القبة، بعد ان مزقوا جسده بعده طعنات لمعاتبتهم على معاكستهم شقيقته اثناء سيرها بالطريق العام.





تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الاهالي بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الاشخاص وسقوط قتيل على الفور انتقل رجال الامن الى مكان البلاغ ، وتم العثور على جثة طالب بالثانوي غارقا فى دمائه بالطريق العام تم نقله الى مشرحه زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي استعجلت تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي ، وكذا سؤال شهود العيان على الحادث.





فقد تمكنت قوات الامن من القبض على ٣ أشخاص من المتهمين فى الواقعة والسلاح المستخدم وتم استدعاء شقيقة المجني عليه ، وبسؤالها قررت انها فوجئت أثناء سيرها بالمنطقة بمجموعة من الشباب يحاولون التحرش بها ومعاكستها ، فاستعانت بشقيقها الذى حضر على الفور ووقعت مشادة تطورت الي مشاجرة قام احد المتهمين بطعنه عده طعنات بمطواة ولاذوا بالهرب عقب ارتكابهم الواقعة.







