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حوادث

الطقس السيء يحاصر الأسفلت.. إغلاق 3 طرق بين البحر الأحمر والصعيد بسبب الأمطار

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق سوهاج / سفاجا، وطريق المنيا / راس غارب، وطريق الكريمات الصحراوى حتى بنى سويف بسبب الطقس السييء.

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، طالبت قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية قد وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق التي تقع بسبب الطقس السيئ وانعدام الرؤية، وجاء على رأسها:

١- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.
٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.
٣ مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.
٤- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى.
٥- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.
٦- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.
٧- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.
٨- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.
٩- عدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجأة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة.
١٠-عند وجود أعطال أو لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

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