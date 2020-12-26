إصابة سائقين وتوقف المرور على الطريق الزراعي بسبب حادث تصادم

أصيب سائقان في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل ثلاجة على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي السريع أمام قرية قلما التابعة لمركز قليوب ما تسبب في تعطل حركة المرور بالطريق لمدة ساعة.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أمام قرية قلما دائرة المركز ووجود مصابين.





وانتقل العميد هشام دياب وكيل مرور القليوبية وتبين أن الحادث بين سيارتين نقل ثلاجة كما تبين من التحريات والمعاينة أن أحد السائقين حاول تجاوز الآخر بسرعة جنونية ما تسبب في تصادمهما وأسفر عن إصابتهما ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق





امرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بحبس عاطل ونجله لتكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة 4 ايام على ذمة التحقيق.





كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات التى عثرت عليها بحوزة المتهمين وهى عبارة عن طرب حشيش وتذاكر هيروين مخدر وسلاح نارى.





وكانت مباحث القليوبية تمكنت من ضبط عاطل ونجله لإتجارهما فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والهيروين وسلاح نارى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت معلومات سرية وردت لمدير أمن القليوبية بقيام عاطل ونجله بدائرة مركز طوخ بالقليوبية، بالإتجار فى المواد المخدرة وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة قادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ.





وتم ضبط المتهمين وهما "هانى ف م ب" عاطل ونجله "جمال ه ف م"، وبحوزتهم 5 طرب من مخدر الحشيش و80 تذكرة من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش لحماية تجارتهم الآثمة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخرى تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عامل طباعة بدائرة مركز شرطة قليوب لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقرية طنان وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من مأمور مركز قليوب وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية والمقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب وبالفحص تبين أن المنزل مقام من ثلاثة طوابق على مساحة 65 مترا ومكون من ثلاث حجرات وصالة ملك ورثة "عبدالفتاح.م.ح".





وتبين أن المتهم هو نجل صاحب المنزل، ويدعى "أحمد.ع" 27 عاما عامل بشركة طباعة، كما تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 10 أمتار وقطر 1.5متر وجرى ضبط أدوات الحفر عبارة عن "سلم خشبي - حبل - عربة ترولي - كوريك - فأس" وتولت النيابة التحقيق.