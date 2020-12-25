التحقيق فى واقعة انتحار طالب داخل مدرسة فى القليوبية

بدأت أجهزة البحث الجنائى فى القليوبية التحقيق لكشف غموض واقعة قيام طالب بالانتحار وإلقاء نفسه من الدور الرابع بمدرسة ثانوية بالعبور.





فيما تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة والتى امرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلب شهود العيان فى الواقعة.









وكان اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائى بتلقيه بلاغا من مدير مدرسة بالعبور بانتحار الطالب "أ.ه" بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، مما أدى إلى مصرعه في الحال، في ظروف غامضة.





وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث بالمديرية والعميد خالد محمدي رئيس المباحث بالمديرية لكشف ملابسات الحادث وتم كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وكشف غموض الحادث وتولت النيابة التحقيق.





من جانبها امرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن جثة عامل رخام لقى مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بعد توقيع الكشف الطبى عليها وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.





كما امرت النيابة بحبس المتهم فى الواقعة 4 ايام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد شعراوي مأمور قسم الخانكة بمصرع عامل بطلق ناري في مشاجرة بالخانكة.





انتقل اللواء حاتم حداد رئيس مباحث القليوبية وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية أن المشاجرة وقعت بين كلا من "عاطف ع " 49 سنة عامل رخام توفي أثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالوجه وتم نقل الجثة لمستشفى السلام العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة و"هاني س." 23 سنة مصاب بجرح قطعي بالرأس وطرف ثاني "جمال ع." 60 سنة ونجليه عماد وخالد.





وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الرابع من الطرف الثانى بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه وفاة الأول.





تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخانكة من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.