بعد مطاردة مع الشرطة.. حبس تاجر الأقراص المخدرة ببنها

قررت نيابة قسم ثانى بنها بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة بعد بعد مطاردة مع الشرطة ، كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.







إصابة 10 عمال في تصادم على طريق الزراعي السريع بطوخ



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وبإجراء التحريات تبين أن المتهم يدعي "ح. س. م" 36 سنة عاطل ومقيم مساكن الموالح ببنها التابعة لقسم ثان بنها وباستهداف المتهم أسرع محاولا الهرب إلا أن القوات تمكنت من ضبطه بالقرب من منزله وبحوزته 600 قرص مخدر ومبلغ مالى 1500 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية اخرى أصيب 10 عمال في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز طوخ وعلى الفور انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز إلى موقع الحادث وتبين تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص على طريق مصر إسكندرية الزراعي باتجاه القاهرة بين قرية السفاينة ومول العابد.



وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وتبين إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي وتبين أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص كانت تنقل العمال من ثلاجة للموالح وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



من جانبها أمرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية أمام مصنع الشريف بطريق الخانكة - السلام بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية يفيد تلقيه بلاغا بوقوع جادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية على طريق الخانكة – السلام أمام مصنع الشريف ومصرع قائد الدراجة النارية.



تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مسرعة بدراجة نارية فيزبا بأرقام "ق ل م رقم 8237" ومصرع قائد "هانى أ م أ ح" 38 عاما والمقيم بقرية الدير التابعة لمركز طوخ وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد رئيس مباحث القليوبية بورود معلومات تفيد بقيام تاجر للأقراص المخدرة ببنها بترويج وبيع الحبوب المخدرة على المتعاطين في وضح النهار بمنطقة مساكن الموالح ببنها.