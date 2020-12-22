إصابة 10 عمال في تصادم على طريق الزراعي السريع بطوخ

أصيب 10 عمال في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة طوخ بمحافظة ا لقليوبية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز طوخ وعلى الفور انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز إلى موقع الحادث وتبين تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص على طريق مصر إسكندرية الزراعي باتجاه القاهرة بين قرية السفاينة ومول العابد.

وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وتبين إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي وتبين أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص كانت تنقل العمال من ثلاجة للموالح وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

من جانبها أمرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية أمام مصنع الشريف بطريق الخانكة - السلام بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية يفيد تلقيه بلاغا بوقوع جادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية على طريق الخانكة – السلام أمام مصنع الشريف ومصرع قائد الدراجة النارية.

تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مسرعة بدراجة نارية فيزبا بأرقام "ق ل م رقم 8237" ومصرع قائد "هانى أ م أ ح" 38 عاما والمقيم بقرية الدير التابعة لمركز طوخ وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث شرطة التموين بالقليوبية من ضبط 10 آلاف طن زيوت محركات سيارات مغشوشة بمصنع غير مرخص بقليوب يقوم بتعبئة تلك الزيوت وتقليد وتزوير العلامات التجارية الكبري للشركات العالمية وقد تم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث وشرطة التموين بالمديرية مفادها وجود مصنع بدون ترخيص بناحية بلقس - دائرة مركز قليوب لإنتاج وتعبئة وتصنيع زيوت المحركات المغشوشة والمقلدة والغير مطابقه للمواصفات القياسية المصرية، ويقوم المصنع بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية.