ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 10 عمال في تصادم على طريق الزراعي السريع بطوخ

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أصيب 10 عمال في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز طوخ وعلى الفور انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز إلى موقع الحادث وتبين تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص على طريق مصر إسكندرية الزراعي باتجاه القاهرة بين قرية السفاينة ومول العابد.
وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وتبين إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي وتبين أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص كانت تنقل العمال من ثلاجة للموالح وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
من جانبها أمرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية أمام مصنع الشريف بطريق الخانكة - السلام بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.
تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية يفيد تلقيه بلاغا بوقوع جادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية على طريق الخانكة – السلام أمام مصنع الشريف ومصرع قائد الدراجة النارية.
تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مسرعة بدراجة نارية فيزبا بأرقام "ق ل م رقم 8237" ومصرع قائد "هانى أ م أ ح" 38 عاما والمقيم بقرية الدير التابعة لمركز طوخ وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كما تمكنت مباحث شرطة التموين بالقليوبية من ضبط 10 آلاف طن زيوت محركات سيارات مغشوشة بمصنع غير مرخص بقليوب يقوم بتعبئة تلك الزيوت وتقليد وتزوير العلامات التجارية الكبري للشركات العالمية وقد تم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث وشرطة التموين بالمديرية مفادها وجود مصنع بدون ترخيص بناحية بلقس - دائرة مركز قليوب لإنتاج وتعبئة وتصنيع زيوت المحركات المغشوشة والمقلدة والغير مطابقه للمواصفات القياسية المصرية، ويقوم المصنع بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثمان شخص لقى مصرعه في حادث تصادم بطوخ

انتشال جثة غريق بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

مصرع شخصين وإصابة آخر في تصادم سيارتين بدراجة نارية بقليوب

وقعا بين سيارتين.. التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بقليوب

إصابة 9 أشخاص فى حادثى تصادم بالقليوبية

إصابة 15 شخصا في حادث تصادم سيارتين بـ طوخ

ترشيحاتنا

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

زوجاتنا خط أحمر.. مظهر شاهين يفتح النار على أحمد كريمة

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

صناعة الدواء تكشف حقيقة توافر لقاحات كورونا في الصيدليات

رغم تفشي سلالة كورونا الجديدة.. الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع حظر السفر إلى بريطانيا

تعرض للظلم.. عمر ربيع ياسين يتحدث عن حالة والده الصحية وسبب استقالته من تدريب منتخب الشباب.. فيديو

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت