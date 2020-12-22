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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم بالخانكة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
امرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية أمام مصنع الشريف بطريق الخانكة - السلام بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة مرور القليوبية يفيد تلقيه بلاغا بوقوع جادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية على طريق الخانكة – السلام أمام مصنع الشريف ومصرع قائد الدراجة النارية.

تم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل مسرعة بدراجة نارية فيزبا بأرقام "ق ل م رقم 8237" ومصرع قائد "هانى أ م أ ح" 38 عاما والمقيم بقرية الدير التابعة لمركز طوخ وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخرى تمكنت مباحث شرطة التموين بالقليوبية من ضبط  10 آلاف طن زيوت محركات سيارات مغشوشة بمصنع غير مرخص بقليوب يقوم بتعبئة تلك الزيوت وتقليد وتزوير العلامات التجارية الكبري للشركات العالمية وقد تم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث وشرطة التموين بالمديرية مفادها وجود مصنع بدون ترخيص بناحية بلقس - دائرة مركز قليوب لإنتاج وتعبئة وتصنيع زيوت المحركات المغشوشة والمقلدة والغير مطابقه للمواصفات القياسية المصرية، ويقوم المصنع بتقليد وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية ( توتال total  – موبيل mobil )، بالإضافة إلى الشركات المصرية والمحلية المنتجة في ذات المجال خلافا للحقيقة، ووضعها على المنتج النهائي له تمهيدا لطرحها بالأسواق العامة.


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