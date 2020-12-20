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حوادث

العثور على رضيع وسط القمامة في شبين القناطر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:37 ص
العثور على رضيع
العثور على رضيع
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إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لسرعة كشف غموض العثور على طفل رضيع وسط القمامة وبرودة الجو بمفرده بإحدى الشوارع بمدينة شبين القناطر.

 و تم نقل الطفل إلى  مستشفي شبين القناطر العام لرعايته والبحث عن اهليته.
تلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مامور مركز شبين القناطر بتلقيه بلاغا بالعثور على طفل وسط القمامة والبرد بمفرده وعلى الفور تم التحفظ على الطفل ونقله الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة.

وكان عدد من مستخدمي موقع فيس بوك على صفحات مدينة شبين القناطر قد نشروا صور لطفل رضيغ تم العثور عليه وسط القمامة.
وقال أحد رواد التواصل الاجتماعي علي الفيس بوك إن الطفل تم العثور عليه وسط القمامة وتم تحويله لحضانات مستشفي شبين القناطر العام مطالبين بنشر صور الطفل للمساعدة للوصول لأهليته ليتم التعرف عليه.

من جانبها قرّرت نيابة القناطر الخيرية استعجال تقرير خط نجدة الطفل بالقليوبية في واقعة تحرش مسن بطفلة عمرها 4 سنوات بإحدى قرى القناطر.

وكشف مصدر قضائى أن تقرير خط نجدة الطفل أوصى بإقرار جدة الطفلة برعايتها وحمايتها وخضوعها لجلسات تأهيل نفسي وأن هذا التقرير يتم رفعه من فرع القليوبية إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة وترسله على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بتلقيه بلاغا من ن.ع.ع 54 عاما ربة منزل وبصحبتها حفيدتها لنجلتها الطفلة هـ.م.ب، 4 سنوات ومقيمة طرفها نظرا لانفصال والديها.
وأبلغت الجدة أنه أثناء لهو حفيدتها أمام المنزل فوجئت بعدم تواجدها وبالبحث عنها علمت بتواجدها بشقة جارها المدعو "ع.ر.ر" عامل 59 عاما ولدى توجهها إليه وفتحه باب الشقة خرجت الطفلة مسرعة من داخلها وقررت لها ملامسته جسدها واتهمت الجده المذكور بالتحرش جنسيا بحفيدتها.

وبمناقشة الطفلة قالت إنها كانت تلعب في الشارع أمام منزلها وفوجئت بجارهم يقول لها: تعالي نصلي وأخذها ودخل بها المنزل وأدخلها لإحدي الحجرات ثم الحمام ولم يخرجها إلا عندما سمعت صوت جدتها وطلبت منه أن يخرجها.


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